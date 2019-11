Abraham se z Malajsie vrací zklamaný a bez bodů

V prvním pátečním tréninku v Malajsii byl Abraham třináctý, ve druhém tréninku zajel patnáctý čas a ve třetím také. V kvalifikaci vybojoval šestnácté místo.

Po kvalifikaci si věřil na body, ale závod byl hodně náročný. Abraham měl nějaké kontakty se soupeři, kvůli nimž musel zpomalit. Na body se mu nakonec dojet nepodařilo. Dokončil na sedmnácté pozici a je nespokojený.

„Je to škoda, protože si myslím, že jsme mohli bojovat o body. Měli jsme dobré tempo i dobré nastavení, zkrátka jsme byli dobře připraveni. Start nebyl špatný, ale vedle mě byl Mika Kallio, který mě vytlačil, takže jsem klesl na poslední místo. Největším problémem bylo, že když jsem se snažil předjíždět v poslední zatáčce, Jorge Lorenzo mě natlačil napravo mimo stopu až na obrubník. Nemohl jsem zastavit, takže jsem musel projet štěrkem. Dokonce jsem musel skoro zastavit, takže jsem tím ztratil opravdu hodně času. Byl to závod jako z noční můry, protože jsem bojoval hlavně sám se sebou. Sice jsem se snažil dotáhnout jezdce přede mnou, ale nebylo to možné, “ stěžoval si po závodě Abraham.