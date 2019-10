Abraham si v Austrálii vyjel dva body

V prvním pátečním tréninku zajel Abraham jedenáctý nejlepší čas, v druhém tréninku byl dvanáctý a ve třetím znovu jedenáctý, ale nutno podotknout, že ve třetím tréninku zdaleka ne všichni jezdci zajeli měřený čas. V kvalifikaci, která se netradičně jela až v neděli, si Abraham zajistil start ze šestnácté pozice.

V závodě se Abraham pohyboval na hranici bodovaných pozic – krátce před koncem byl patnáctý, ale v posledním kole upadl Viňales, takže si Abraham o jedno místo polepšil. Nakonec si tedy z Austrálie veze dva body za čtrnácté místo.

„Nebyl to sice náš nejlepší závod v této sezoně, ale bylo to dobré,“ zhodnotil Abraham po závodě. „S těmito body jsem velmi spokojený, protože jsou samozřejmě velmi důležité. Před začátkem závodu jsme stále měli pochybnosti o výběru zadní pneumatiky, protože jsem si nebyl jistý podmínkami a počasím, ale nakonec jsme vybrali měkké gumy. Stále si však nejsem jistý, jestli to bylo to nejlepší nebo ne. Bylo to náročné, zejména na konci závodu, kdy už zadní pneumatika nefungovala dobře a dělala problémy, ale uspěli jsme. Také na konci závodu se mi motocykl smýkl, byl jsem tedy velmi blízko pádu a Syahrin mě předjel, ale naštěstí jsem ho dokázal předjet zpátky. Bohužel v posledním kole Viñales upadl a já jsem tak získal dva body, což je skvělé a jsem velmi rád, že mohu získat více bodů do šampionátu. Ačkoli to nebyl ten úplně nejlepší, tak to určitě byl dobrý závod z hlediska výkonu a z hlediska konzistentnosti časů. I nadále usilujeme o to, abychom byli ve skupině více vpřed, a myslím, že toho bychom měli dosáhnout, “ dodal Abraham.

Zdroj a foto: Avintia Racing