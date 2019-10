Abraham si v Thajsku žádné body nepřipsal

Ve třetím thajském tréninku se Karel Abraham dostal dokonce na šesté místo, tento trénink se ovšem jel na osychající dráze, takže přímo do druhé kvalifikace postoupilo deset nejrychlejších z pátku. V pátek byl Abraham sedmnáctý, takže musel do první kvalifikace. Nakonec si zajistil start z dvacáté pozice. V závodě si pak o jedno místo polepšil. Do cíle dojel jako devatenáctý. Svou bodovou sbírku tedy nerozšířil.

„Bylo to, jak jsme očekávali, závod byl velmi náročný,“ přiznal po závodě Abraham. „Bojoval jsem ve skupině s Lorenzem a Syahrinem, asi 10 sekund za Titem Rabatem. Bohužel ani moc jezdců neodstoupilo, což nám tedy také nepomohlo. Byl jsem s Lorenzem téměř celou dobu, ale pak jsem začal mít potíže s vibracemi, takže jsem musel ubrat plyn a on mi ujel, a přestože jsem pak znovu něco získal, už jsem jej nedokázal úplně dohnat. Skončil jsem devatenáctý, ale byl to velmi náročný závod, bylo hodně horko a jsem velmi unavený,“ prozradil dále Abraham.

