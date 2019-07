Abraham si z Německa veze bod

První německý trénink dokončil Abraham na dvanácté pozici, přičemž jen několik setin sekundy jej dělilo od elitní desítky. V druhém tréninku si Abraham pohoršil na sedmnácté místo a ve třetím až na dvacáté. V kvalifikaci si pak zajistil start až z jednadvacáté pozice. Horší kvalifikační místo už měl jen jeho týmový kolega Tito Rabat. Navzdory startu ze zadních pozic si Abraham dokázal dojet pro jeden bod. Nyní má na svém kontě celkově tři body.

„Jsem velmi šťastný, protože po dvou nešťastných závodech jsem tentokrát dojel do cíle a získal jsem bod,“ řekl Abraham po závodě v Německu. „Byl to náročný závod, v němž můžeme najít pozitivní i negativní aspekty. Pozitivní je, že jsme zajížděli dobré časy na kolo a negativní je, že si myslím, že jsem mohl skončit někde s Titem*, ale musím být silnější a mít méně obav na trati. Bohužel, na začátku závodu jsem měl dost nepříjemný moment v jedenácté zatáčce, těsně před vodopádem, čímž jsem přišel o dost času, ale celkem se mi to podařilo dohnat,“ dodal Abraham.

*Abrahamův kolega Tito Rabat dokončil závod na jedenácté pozici.

Zdroj a foto: Avintia Racing