Abraham skončil v Aragonii osmnáctý

Brněnský jezdec Karel Abraham se do GP Aragonie kvalifikoval jako dvaadvacátý. Vlivem neúčasti zraněného Pola Espargara si pak o jedno místo na startu polepšil. V nedělním závodě pak Abraham obsadil osmnácté místo. Další body si tedy na své konto nepřipsal. Zatím jich má celkem pět a v průběžném pořadí šampionátu je pětadvacátý.

„Myslím, že to byl velmi dobrý závod, přestože jsme tedy skončili až osmnáctí a nezískali jsme body,“ zhodnotil Abraham. „Je to škoda, ale myslím si, že tento závod byl opravdu dobrý, protože jsme bojovali, často jsme předjížděli a měli jsme velmi dobré tempo. Samozřejmě jsem rád, že moc jezdců neupadlo, ale kdyby se to stalo, což se obvykle děje, tak jsme mohli být více vpředu. Kdybychom takto jeli v Misanu, určitě bychom získali nějaké body. Musím se znovu motivovat, minulý měsíc jsem necvičil, protože jsem byl nemocný, takže teď se musím vrátit do své obvyklé rutiny, abych byl v Thajsku silnější,“ sdělil dále Abraham.

Zdroj a foto: Avintia Racing