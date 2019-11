Abraham uzavřel letošní sezónu ziskem dvou bodů

V kombinaci tří volných tréninků obsadil Karel Abraham ve Valencii osmnácté místo. V kvalifikaci si pak zajistil až jednadvacátou startovní pozici. V závodě se pak docela dost padalo. Do cíle dojelo jen patnáct závodníků, takže všichni, co dojeli, bodovali. Karel Abraham dojel čtrnáctý, takže si na své konto připsal dva body. Celkově jich za tuto sezónu získal devět a v pořadí šampionátu obsadil čtyřiadvacáté místo.

„Jsem rád, že jsem získal tyto dva body poté, co jsem měl nějaké technické problémy v zatáčkách, a hlavně na začátku jsem kvůli tomu ztratil hodně času. Přišel jsem o pozice a musel jsem pak na to hodně tlačit, abych dohnal jezdce vpředu. Pak už jsem celý zbytek závodu jezdil osamoceně, udělal jsem maximum, ale Lorenzo už byl příliš daleko vpředu a Syahrin zase dost vzadu, takže to byl náročný závod, ale aspoň mám ty dva body,“ řekl po Valencii Abraham.

Zdroj a foto: Avintia Racing