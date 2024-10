Acosta se v Japonsku raduje ze své první pole position v MotoGP

Už během první kvalifikace MotoGP se objevily kapky deště a pak také v úvodu druhé kvalifikace vlály bílé vlajky s červeným křížem, které signalizují déšť. Sice to na kamerách nevypadalo na nijak výrazný déšť, nicméně podmínky rozhodně nebyly ideální.

Marc Márquez sice zajel rekordní čas, nicméně o několik minut později mu byl smazán, protože jezdec v jednom místě překročil traťové limity. Z pole position se tím pádem raduje Pedro Acosta, pro nějž to je jeho první pole position v MotoGP. Acosta je nyní třetím nejmladším jezdcem v historii MotoGP (po Quartararovi a Márquezovi), který bude startovat z pole position.

Francesco Bagnaia měl po kvalifikaci drobnou potíž. Jeho stroj přestal jet, takže si jej jezdec musel dotlačit do boxů. To ale nic nemění na tom, že do závodu Bagnaia vystartuje z druhé pozice. První řadu doplní Maverick Viňales na Aprilii. Tentokrát tedy bude v první řadě pouze jedna Ducati.

Druhou řadu utvoří Bastianini, Binder a Morbidelli. Do třetí řady se postaví di Giannantonio, Bezzecchi a pak také Marc Márquez, jenž se vlivem smazání nejlepšího času propadl až na deváté místo. Elitní desítku v dnešní kvalifikaci uzavřel Alex Márquez.

Po japonské kvalifikaci určitě nebude spokojen Jorge Martin. Nejprve měl incident, při němž zezadu vrazil do mladšího z bratrů Márquezových a o několik minut později, v úplném závěru kvalifikace, skončil Martin na zemi. Do závodu se nakonec Martin vydá až z jedenácté pozice. Společnost mu ve čtvrté řadě bude dělat již zmíněný Alex Márquez a pak také Fabio Quartararo, jemuž se spolu s Morbidellim podařilo postoupit z první kvalifikace.

Do závodního víkendu v Japonsku nenastoupil Miguel Oliveira, který si v Indonésii zlomil ruku a následně musel na operaci. Místo portugalského jezdce jede Lorenzo Savadori (testovací jezdec Aprilie). Savadori do japonského závodu vystartuje jako dvaadvacátý.

Na divokou kartu startuje Remy Gardner. Původně se sice počítalo s tím, že by na divokou kartu s Yamahou měl startovat Cal Crutchlow, ale britského jezdce trápí dlouhodobé potíže s rukou, proto nakonec dostal šanci Gardner, který se do japonského závodu kvalifikoval jako třiadvacátý a uzavře tak startovní rošt.

Dnešní sprint startuje v 8.00 našeho času. Nedělní hlavní závod je na programu od 7.00 středoevropského letního času.

GP Japonska - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Pedro Acosta KTM 01'43,018 2 Francesco Bagnaia Ducati 01'43,264 0,246 3 Maverick Viñales Aprilia 01'43,441 0,423 4 Enea Bastianini Ducati 01'43,539 0,521 5 Brad Binder KTM 01'43,661 0,643 6 Franco Morbidelli Ducati 01'43,828 0,81 7 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'43,998 0,98 8 Marco Bezzecchi Ducati 01'44,073 1,055 9 Marc Marquez Ducati 01'44,136 1,118 10 Alex Marquez Ducati 01'44,263 1,245 11 Jorge Martin Ducati 01'44,303 1,285 12 Fabio Quartararo Yamaha 01'44,497 1,479

Foto: Tech3