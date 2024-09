Aki Ajo povede Red Bull KTM Factory Racing

Na konci letošního roku odejde Francesco Guidotti z funkce manažera týmu Red Bull KTM Factory Racing a od příštího roku už tento tým povede Aki Ajo. Fin Aki Ajo má s vedením závodního týmu dlouholeté zkušenosti. Aktuálně má Ajo ve slabších kubaturách svůj vlastní tým, jenž úzce spolupracuje se značkou KTM. V barvách týmu Ajo Motorsport se v minulosti objevili například Brad Binder a Pedro Acosta, kteří budou příští rok závodit za tým Red Bull KTM Factory Racing.

„Je pro mě ctí, že mi byla nabídnuta tato skvělá funkce a že jsem dostal příležitost pracovat v MotoGP™ s Red Bull KTM Factory Racing,“ sdělil Ajo. „V současné době je MotoGP™ na velmi vysoké úrovni, takže musíme pokračovat v práci v mnoha oblastech a využívat silné stránky, které máme, abychom KTM dostali na ještě lepší úroveň. Musíme nadále tvrdě pracovat, zároveň si ale myslím, že tento projekt už má mnoho dobrých předpokladů k tomu, abychom byli na špici,“ řekl Ajo dále a zároveň poděkoval celé struktuře KTM za důvěru v něj vloženou.

Pit Beirer (ředitel KTM Motorsports) k jmenování Akiho Aja do nové funkce sdělil: „Máme s Akim speciální vztah a už nyní velmi úzce spolupracujeme, proto jsme tedy usoudili, že právě on je nejlepší volbou pro náš projekt v MotoGP™. Řekl jsem to již dříve a zopakuji to znovu: Věřil v nás, když jsme se v tomto paddocku teprve zabydlovali, takže mezi námi funguje jedinečná důvěra a přátelství. Úspěch jeho týmu mluví za vše. Vyhrál tituly se dvěma jezdci, kteří budou v našem boxu v roce 2025. Aki zná naši společnost a náš způsob závodění. Jsem velmi šťastný a hrdý, že se společně chopíme této výzvy a navážeme tak na předchozí úspěchy a budeme psát další skvělé příběhy.“

Zdroj a foto: Press KTM