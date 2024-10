Aktuálně se řeší možnosti, kde pořádat poslední podnik letošní sezóny

Valencii, kde by se měl pořádat poslední závod letošní sezóny, zasáhla živelná katastrofa. V tuto chvíli se řeší možnosti, kde by se mohl závod konat, pokud to ve Valencii nebude možné.

Kvůli povodním ve Valencii panuje velká nejistota ohledně konání posledního závodu letošní sezóny MS silničních motocyklů. Jezdci se domnívají, že za současné situace by nebylo etické pořádat závěrečný závod roku ve Valencii. V místě živelné katastrofy totiž několik desítek lidí přišlo o život, někteří jsou pohřešovaní a mnoho dalších zůstalo bez střechy nad hlavou. Dle GPone.com je jednou z možností uspořádat další závod v Malajsii. Problémem by ale byly pneumatiky. Michelin ani Pirelli totiž v Malajsii nemají pneumatiky na druhou Velkou cenu. Na jejich výrobu a dodání do Sepangu by bylo potřeba minimálně sedm až deset dní. Další možností je přeložení závodu do Kataru, ale v tomto případě by se závod musel odsunout na konec listopadu nebo začátek prosince. Hovoří se i o možnosti pořádat závod v Barceloně nebo v Portimão.

GPone.com dále uvádí, že v tuto chvíli ani není jisté, zda by se na náhradním okruhu jely Velké ceny všech tří tříd. Vzhledem k tomu, že ve třídách Moto3 a Moto2 už je o titulech rozhodnuto, nelze vyloučit možnost, že by se (z ekonomických důvodů) jel pouze závod MotoGP.

Navzdory výše uvedenému je stále ve hře i možnost, že by se nakonec jelo ve Valencii dle původního plánu. Valencie zatím neřekla definitivní ne. Samotný okruh není poškozen, problémem jsou ale příjezdové cesty a parkovací plochy, kde je poničení značné.

Zdroj: GPone.com, foto: Ducati