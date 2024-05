Aleix Espargaro na konci sezóny odejde z MotoGP

Aleix Espargaro dnes na okruhu nedaleko Barcelony, kde se o tomto víkendu jede Velká cena Katalánska, svolal speciální tiskovou konferenci, aby oznámil svůj odchod z MotoGP. Španěl si pro oznámení konce kariéry vybral právě katalánský okruh, protože vyrostl v Granollers, jen pár kilometrů od paddocku.

„S radostí oznamuji, že jako jezdec na plný úvazek končím,“ sdělil Aleix Espargaro. „Bylo to nádherných 20 let v tomto paddocku a jsem velmi šťastný a hrdý na to, čeho jsme společně s Aprilií dosáhli. Zapsali jsme se do historie a na to nikdy nezapomeneme. Moc jsem si to užil, byli jsme úžasná skupina lidí. Máme před sebou velmi pěkný víkend na trati, kterou mám rád a kde jsem rychlý a samozřejmě do konce sezóny ve Valencii zbývá ještě spousta závodů, v nichž můžeme být konkurenceschopní,“ dodal Espargaro.

Zdroj a foto: Aprilia Racing