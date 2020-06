Aleix Espargaro prodloužil smlouvu s Aprilií

Třicetiletý Španěl Aleix Espargaro je jezdcem týmu Aprilia Racing od roku 2017. V královské kubatuře se poprvé objevil v roce 2009. Po dvou letech v MotoGP si na jeden rok „odskočil“ do třídy Moto2 a následně se opět vrátil do MotoGP. A nyní je už jisté, že v MotoGP zůstane minimálně další dva roky, přičemž bude pokračovat u Aprilie. Tým dnes oficiálně oznámil prodloužení smlouvy do konce roku 2022.

Kdo bude Espargarovým týmovým kolegou, ovšem zatím není vůbec jisté. Andrea Iannone má kvůli dopingu zákaz startu až do poloviny příštího roku. Ital sice podal odvolání, ale není vůbec jisté, zda s odvoláním uspěje – pokud ne, mohl by k Aprilii přestoupit například Danilo Petrucci, který pravděpodobně na konci letošního roku odejde od Ducati.

„Mám z tohoto prodloužení velkou radost,“ sdělil Espargaro při příležitosti podpisu nové smlouvy. „Lidský aspekt je pro mě velmi důležitý a za čtyři sezóny se Aprilia stala mou druhou rodinou, takže touto smlouvou, která je bezpochyby nejdůležitější v mé kariéře, ukázali, že jsem ústředním bodem tohoto projektu. Co se týče technické úrovně, pokrok během posledních několika měsíců a příchod mnoha vylepšení a také premiéra RS-GP 2020, která v testech fungovala velmi dobře, jsou všechno věci, které mě přesvědčily. Cítím, že musíme dokončit práci, kterou jsme zahájili během zimy. Těším se na to, až se znovu setkám se svým týmem a zase budu závodit s novou motorkou a společně dovedeme tento projekt tam, kde si zaslouží být,“ řekl dále Espargaro.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.