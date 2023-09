Aleix Espargaro zvítězil před domácím publikem, Bagnaia a Bastianini museli do nemocnice

Bagnaia a Bastianini - aktualizace: Francesco Bagnaia má sice četné zhmožděniny, ale ani podrobnější vyšetření neukázala, že by měl něco zlomeného. Jeho kolega Enea Bastianini si zlomil kotník a ruku a bude muset na operaci.

Bagnaiův stav - aktualizace: Binderův stroj přejel Bagnaiu v oblasti stehenní a holenní kosti. Dr. Angel Charte, který se stará o jezdce MotoGP sdělil, že Bagnaiovi ve zdravotním středisku na okruhu provedli rentgen postižené oblasti. Rentgen odhalil malé ložisko, u nějž se ale neví, zda je nové nebo se jedná o něco staršího. Je tedy nutné udělat podrobnější CT vyšetření, které ozřejmí, zda se jedná o zlomeninu či nikoliv. Co se týče hlavy, břicha a hrudníku, tam se dle slov lékaře vše jeví v normě. Jezdec je při vědomí a orientován.

Hned po startu katalánského závodu došlo k dramatické nehodě, do níž bylo zapleteno několik jezdců. Na zemi skončili Alex Márquez, Bastianini, Zarco, di Giannatonio a Bezzecchi. Všichni se zdáli být relativně v pořádku. Bastianini nicméně později zamířil do zdravotního střediska na prohlídku. Krátce po výše zmíněné nehodě měl ovšem hodně těžký pád vedoucí Bagnaia. Binder se nedokázal ležícímu jezdci vyhnout a vrazil do jeho nohou. Bagnaia je po dle aktuálních informací po nehodě při vědomí a míří do zdravotního střediska. Závod byl okamžitě zastaven a později restartován.

Na opakovaném startu se objevili i Alex Márquez, Zarco, di Giannatonio a Bezzecchi, kteří se zúčastnili hromadné nehody po prvním startu. Bastianini a Bagnaia na startu chyběli. Závod byl o jedno kolo zkrácen. Jelo se tedy na 23 kol oproti původně plánovaným čtyřiadvaceti.

Po restartu se do čela dostal Martin. Na druhé místo se zařadil Viňales, ale poměrně brzy si tito dva pozice prohodili. Pol Espargaro měl hned v úvodu technické problémy, kvůli nimž značně zpomalil. Mladší z bratrů Espargarových nakonec musel odstoupit.

Viňales pokračoval na první pozici i ve druhém kole, ale Martin byl těsně za ním. Na třetí pozici jezdil Aleix Espargaro. Prví pětku uzavírali Oliveira a Zarco. Quartararo se po startu ze sedmnácté pozice posunul na desáté místo.

Ve třetím kole závodu se nic neměnilo na první pozici, kterou stále držel Viňales. Před Martina se ovšem dostal Aleix Espargaro a následně i Miguel Oliveira. Martin se tak rázem propadl na čtvrté místo. Bindera postihla nějaká potíž – musel se svým strojem zajet mimo trať a závod pro něj skončil.

I v době, kdy do konce závodu zbývalo šestnáct kol, se na prvních třech místech drželi jezdci na strojích značky Aprilia – Viňales vedl, druhý byl Aleix Espargaro a třetí Oliveira. Posledně jmenovaný vedoucí dvojici nijak neohrožoval, byl už relativně daleko za nimi. Spíš si musel dávat pozor na Martina. Aleix Espargaro byl ovšem úplně těsně za vedoucím Viňalesem a nevypadal, že by se chtěl smířit s druhým místem. Alex Márquez a Jack Miller bojovali o šesté místo.

Čtrnáct okruhů před závěrem se nic neměnilo na čele, tam zůstávali Viňales a Aleix Espargaro. Před Oliveiru se posunul Martin. Pátý jezdil Zarco. Alex Márquez už byl před Millerem na šestém místě. Na osmé pozici jezdil Quartararo, jenž do dnešního závodu startoval až ze sedmnácté pozice. Raul Fernandez musel odstoupit kvůli technickým potížím.

Jedenáct kol před závěrem pokračoval na první pozici Viňales. Jeho kolega Aleix Espargaro zůstával na druhém místě, ale na Viňalese už ztrácel přes vteřinu. Na třetím místě jezdil Martin. Následovali Oliveira a Zarco. Na šesté pozici se držel Alex Márquez. Na sedmou příčku se posunul Quartararo.

Po polovině závodu bylo oznámeno, že Bagnaia, kvůli jehož nehodě byl závod přerušen, míří do nemocnice. A do nemocnice zamířil i jeho kolega Bastianini, který byl také jedním z jezdců, co před přerušením skončili na zemi.

V dalším průběhu závodu se Aleix Espargaro opět dokázal přiblížit k Viňalesovi. Martin se stále držel relativně daleko za vedoucí dvojicí a navíc dále ztrácel. Pět kol před závěrem už byl Aleix Espargaro těsně za Viňalesovým zadním kolem. Martin byl zhruba čtyři vteřiny za nimi. Zarco bojoval s Oliveirou o čtvrté místo.

Čtyři kola před závěrem se Aleix Espargaro posunul před Viňalese, Viňales ovšem při tom musel vyjet mimo trať. Navzdory výjezdu mimo dráhu se Viňales udržel na druhé pozici. Martin držel třetí místo. Zarco se posunul před Oliveiru na čtvrtou příčku.

Do posledního kola najel jako první Aleix Espargaro. Španěl tentokrát nezopakoval svou chybu z loňského roku, kdy začal slavit o kolo dříve a tentokrát si dojel pro výhru. Druhé místo obsadil jeho týmový kolega Maverick Viňales. Dnes je to poprvé, kdy Aprilia slaví double v MotoGP. Na podium se spolu s jezdci Aprilie dostal i Jorge Martin na Ducati. První pětku doplnili Zarco a Oliveira.

Šampionát nadále vede Bagnaia, který ovšem po nehodě v úvodu skončil v nemocnici. V době konce závodu zatím nebyly podrobnější informace o jeho stavu. Nehoda to ale byla vskutku velmi ošklivá.

Aktualizace: Viňales po závodě obdržel oficiální varování kvůli porušení pravidel týkajících se tlaku v pneumatikách. Jezdec totiž dnešní závod odjel s nižším tlakem v pneumatikách, než je povoleno.

GP Katalánska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Aleix Espargaro Aprilia 38'56,1590 2 Maverick Viñales Aprilia 0,377 3 Jorge Martin Ducati 2,831 4 Johann Zarco Ducati 4,867 5 Miguel Oliveira Aprilia 7,529 6 Alex Marquez Ducati 10,59 7 Fabio Quartararo Yamaha 10,821 8 Jack Miller KTM 10,88 9 Augusto Fernandez KTM 12,889 10 Fabio Di Giannantonio Ducati 13,28 11 Luca Marini Ducati 16,491 12 Marco Bezzecchi Ducati 16,561 13 Marc Marquez Honda 21,616 14 Franco Morbidelli Yamaha 23,108 15 Takaaki Nakagami Honda 26,74 16 Iker Lecuona Honda 28,86 17 Joan Mir Honda 33,929 Neklasifikováni Raul Fernandez Aprilia Brad Binder KTM Pol Espargaro KTM Nestartovali Enea Bastianini Ducati Francesco Bagnaia Ducati

Foto: Aprilia