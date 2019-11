Alex Márquez podepsal s týmem Repsol Honda pro rok 2020

Jorge Lorenzo minulý čtvrtek oznámil konec své kariéry a od toho dne se začalo spekulovat o tom, kdo by jej mohl nahradit. Jednou z možností byl Johann Zarco, ale hodně se mluvilo i o tom, že by Lorenza mohl nahradit Alex Márquez. A nakonec je to právě Alex Márquez, kdo skutečně Lorenza nahradí.

Alex Márquez je letošním šampionem ve třídě Moto2. Pro příští rok sice měl smlouvu s týmem Marc VDS, kde jezdil doposud, nicméně nakonec se budoucnost mladšího z bratrů Márquezových bude odvíjet jinak.

Tým Repsol Honda dnes oficiálně potvrdil, že Alex Márquez podepsal s tímto týmem smlouvu na rok 2020 a stane se tak týmovým kolegou svého bratra Marca.

Zdroj: motogp.com, foto: Repsol