Alex Márquez pojede s týmem Marc VDS i příští rok

Alex Márquez je nyní vedoucím mužem šampionátu kategorie Moto2. O budoucnosti tohoto jezdce se v předchozích týdnech hodně spekulovalo. Mluvilo se o možnosti, že by mohl přestoupit do MotoGP k týmu Pramac Racing. O něco později se objevila spekulace, že by mohl příští rok jezdit v Moto2 u týmu Petronas a v roce 2021 by pak mohl s tímto týmem přejít do MotoGP. Nic z toho se však nakonec nepotvrdilo.

V tuto chvíli už je jasné, že mladší z bratrů Márquezových zůstane tam, kde je letos. Tým Estrella Galicia 0,0 Marc VDS oficiálně oznámil prodloužení smlouvy s Alexem Márquezem.

V tiskovém prohlášení Alex Márquez uvedl, že je rád, že je vděčný za důvěru, kterou do něj tým vkládá a je rád, že s nimi bude pokračovat a dále se připravovat na splnění svého snu, čímž je přestup do MotoGP.

Zdroj a foto: Marc VDS