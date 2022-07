Alex Rins se příští rok stane jezdcem týmu LCR Honda

Alex Rins je aktuálně jezdcem Suzuki, nicméně Suzuki na konci letošního roku odchází z MotoGP. Oznámení o odchodu Suzuki přišlo před několika týdny nečekaně. Rins a jeho kolega Mir tedy náhle zůstali bez angažmá pro příští rok. Mir zatím podpis smlouvy s jiným týmem neoznámil, ale Rins už má svou budoucnost vyřešenou. V MotoGP bude pokračovat i po odchodu Suzuki. Tým LCR Honda vydal oficiální prohlášení, že Alex Rins bude jejich jezdcem od roku 2023.

„Jsem velmi rád, že se mohu připojit týmu LCR Honda,“ prohlásil Alex Rins při příležitosti podpisu nové smlouvy. „Změna týmu a motorky je výzva, ale jsem ochoten vydat ze sebe 100 % a uvést do praxe vše, co jsem se během let v kategorii MotoGP naučil. Důvěra ze strany Lucia (Cecchinella) a Hondy pro mě byla zásadní při rozhodování, zda přijmout tuto výzvu. Chci jim poděkovat za tuto příležitost,“ dodal Rins.

„S potěšením oznamuji, že Alex Rins bude jezdcem LCR Honda CASTROL v roce 2023,“ sdělil Lucio Cecchinello, šéf týmu LCR Honda. „Všechny strany už podepsaly smlouvu, takže to můžeme konečně oznámit. Rins je zkušený a rychlý jezdec, držitel pódiových umístění. Tyto skvělé zkušenosti spolu s Rinsovou schopností dávat přesné návrhy svým technikům, jak jsem slyšel, nám jistě pomohou vylepšit náš technický balíček a umožní nám bojovat o další stupně vítězů,“ dodal Cecchinello.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.