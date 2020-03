Vzhledem k dále se šířícímu koronaviru se už nějakou dobu jevilo jako nepříliš pravděpodobné, že by se americká Grand Prix v Austinu mohla odjet ve svém původním termínu - tedy 5. dubna. Nyní je to již oficiální. Americká Grand Prix se odkládá na listopad.

Najít nový termín pro GP Amerik nebylo jednoduché, protože v říjnu se tam má jet závod Formule 1. Místo v kalendáři by sice bylo v létě mezi závodem ve Finsku a v České republice, ale kvůli vysokým teplotám, které v Texasu v tom období panují, to nepůjde.

Nakonec tedy došlo k posunu GP Valencie - ta se pojede až 22. listopadu. A GP Amerik získala termín 15. listopadu, který byl původně vyhrazen pro Valencii.

Prvním závodem MotoGP letošního roku by tedy měla být GP Argentiny 19. dubna, ale ani to není v tuto chvíli vůbec jisté.

FIM se ovšem snaží zachránit šampionát a zvažují se například možnosti, že by se na některých okruzích jely dva závody, pokud by to bylo potřeba. Aby totiž mohl být odjet šampionát, je nutné odjet minimálně třináct závodů. Hlavním cílem ovšem nadále zůstává zachránit všechny zbývající závody.

Zdroj: motogp.com, foto: Corey J. Coulter - GeeBee Images

Pořadí Datum Grand Prix Okruh 1. 8. března Katar Losail 2. 19.dubna Argentina Termas de Río Hondo 3. 3. května Španělsko Jerez 4. 17. května Francie Le Mans 5. 31. května Itálie Mugello 6. 7. června Katalánsko Barcelona 7. 21. června Německo Sachsenring 8. 28. června Nizozemí Assen 9. 12. července Finsko KymiRing 10. 9. srpna Česká republika Brno 11. 16. srpna Rakousko Spielberg 12. 30.srpna Velká Británie Silverstone 13. 13. září San Marino Misano 14. 27. září Aragonie Motorland Aragon 15. 4. října Thajsko Buriram 16. 18. října Japonsko Motegi 17. 25. října Austrálie Phillip Island 18. 1. listopadu Malajsie Sepang 19. 15. listopadu Amerik Austin 20. 22. listopadu Valencie Valencie

* tučně jsou označeny závody, u nichž došlo ke změně termínu