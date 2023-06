Andrea Dovizioso byl jmenován Legendou MotoGP

Minulý čtvrtek odpoledne (těsně před zahájením závodního víkendu v Mugellu) vstoupil do Síně slávy MotoGP Ital Andrea Dovizioso a přidal se tak na seznam Legend MotoGP mezi jezdce, jako jsou například Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Nicky Hayden, Jorge Lorenzo, Angel Nieto, Giacomo Agostini, Phil Read a další.

Dovizioso, který loni ukončil svou závodní kariéru, má na svém kontě mistrovský titul ve třídě 125 ccm (z roku 2004) a kromě toho je i trojnásobným vicemistrem světa v královské kubatuře. Za svou kariéru napříč třídami vybojoval celkem 103 umístnění na pódiu, z toho 24 na stupínku nejvyšším.

Carmelo Ezpeleta (generální ředitel společnosti Dorna Sport) při příležitosti slavnostního ceremoniálu, který se konal v tiskovém středisku na okruhu v Mugellu, uvedl: „Bylo mi velkým potěšením s tebou všechny ty roky spolupracovat. Mám zvláštní vzpomínku a možná si na to také vzpomeneš. Když jsi závodil ve stopětadvacítkách, byl jsem na Sachsenringu a ty jsi byl na trati a zastavil jsi před koncem rovinky. Ještě jsme spolu nemluvili osobně, ale poblahopřál jsem ti k výsledkům v té sezóně a okamžitě jsem viděl tvé oči... Bylo pro mě důležité si uvědomit, že někdo jako ty přemýšlel o tom, že bude silnější a půjde příští sezónu do dvěstěpadesátek a pak do MotoGP… Byly to neuvěřitelné závody a neuvěřitelná historie. Moc ti za to děkuji.“

„Jsi skvělý jezdec, ale ještě lepší člověk, náš vztah byl vždy fantastický. Řekl jsi nám mnoho věcí a tvá přítomnost v bezpečnostní komisi pro nás byla také velmi důležitá, za což ti chci také poděkovat. To, že jsi tam byl, nám moc pomáhalo. Dokázal jsi nám předat mnoho nápadů a jediné, co mohu říci, je, že je pro mě velkou ctí uvést tě do Síně slávy. Děkuji ti, Andreo.“

Dovizioso na Ezpeletova slova reagoval následovně: „Moc děkuji, je mi velkým potěšením poslouchat, co Carmelo řekl, jsem velmi hrdý. Jsou tu za námi výsledky, každý chce vyhrát, ale nakonec, když se sem vrátíte a uslyšíte něco takového, můžete být hrdí. Jsem tedy opravdu šťastný z toho, jaký vztah jsme měli během tohoto dlouhého období, a také mám radost z toho, že jsem dnes zpět v Mugellu, na tak speciálním místě pro italské jezdce, a že jsem se stal legendou MotoGP™. To jsem nečekal, takže jsem moc šťastný, že jsem vedle těchto jmen, je to něco neuvěřitelného.“

Zdroj a foto: motogp.com