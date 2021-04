Andrea Dovizioso testuje motocykl Aprilia - aktualizováno

Pětatřicetiletý Ital Andrea Dovizioso pro letošní rok nenašel místo v MotoGP. Rozhodl se tedy, že si dá rok pauzu. Úplně bez MotoGP ovšem nakonec přece jen nezůstal. Už před pár týdny bylo oficiálně oznámeno, že v dubnu bude Dovi testovat motocykl Aprilia RS-GP.

A už je to tady. První den plánovaného testu proběhl v Jerezu dne 12. dubna 2021. Celkově bude Dovi testovat tři dny. Dnešek je tedy posledním dnem testu. O průběhu Doviho testovacího programu ovšem zatím není mnoho podrobností. Dle informací GPOne.com kromě Doviho nyní v Jerezu testují i Cal Crutchlow s Yamahou, Mika Kallio s KTM a Stefan Bradl s Hondou.

Navzdory tomu, že okruh v Jerezu je nyní prakticky uzavřen i pro většinu fotografů, se přece jen několik fotek z testu objevilo. Dovi měl k dispozici černý stroj a místo čísla měl jen obrázek koní.

Aktuálně se spekuluje o tom, že by Dovi případně mohl dokončit letošní sezónu MotoGP s Aprilií, nicméně jsou to (zatím) opravdu pouze spekulace.

Zdroj a foto: motogp.com, GPOne.com, gresiniracing.com

AKTUALIZACE - Doviziosovo vyjádření po třídenním testu:

„Vrátit se do sedla motocyklu MotoGP bylo docela vzrušující,“ prohlásil Dovi po třídenním testu v Jerezu. „Chtěl bych za to poděkovat společnosti Aprilia Racing. Byly to tři velmi zajímavé dny, zaměřené převážně na nalezení nejlepší pozice na motorce. Společně jsme se rozhodli, že zhruba za měsíc absolvujeme další test v Mugellu. Mezitím budeme pracovat na několika aspektech motocyklu,“ řekl Dovi dále. Zmíněný test proběhne ve dnech 11. a 12. května 2021.