Aprilia dnes prezentovala svůj tovární tým

S koncem loňského roku ukončila Aprilia spolupráci s Gresiniho týmem. Letos bude mít Aprilia status plně továrního týmu. Závodit pro ně budou Aleix Espargaro a Maverick Viňales. Espargaro již má s Aprilií delší zkušenosti. Viňales se k týmu připojil teprve loni na podzim poté, co předčasně rozvázal smlouvu s Yamahou. Testovacím jezdcem Aprilie bude Lorenzo Savadori.

„Těším se, až se vrátím na trať se svým týmem,“ sdělil Aleix Espargaro. „Po mnoha společných letech už to nejsou jen mechanici a technici. Jsou opravdu součástí mé rodiny a z tohoto pohledu mi zimní přestávka vždy připadá příliš dlouhá. Jsem velmi nabuzený. Roky sice plynou, ale já mám stále stejnou touhu, jako když jsem začínal, jsem fyzicky na vrcholu. Pro první testy jsem si vybral přilbu s grafikou věnovanou pódiím Aprilie v různých kategoriích, včetně toho, kterého jsme dosáhli společně v Silverstone. Zdá se mi to jako správný způsob, jak zahájit sezónu a vzdát hold skvělému závodnímu dědictví této značky. Cílem je samozřejmě přidat do této galerie více obrázků,“ dodal Espargaro.

„Od prvního okamžiku v tomto týmu si uvědomuji, že jsem byl vybrán s cílem dostat Aprilii na vrchol moderní MotoGP,“ přiznal Viňales. „To je cíl, ke kterému se všichni chceme dopracovat. Nemyslím si, že je správné dělat předpovědi. Raději se soustředím na práci a přípravu, protože věřím, že výsledky jsou přímým důsledkem našeho snažení. Měli jsme skvělou příležitost poznat se předem, odjet si spolu nějaké závody a začít si rozumět. Tuto výhodu budeme muset maximálně využít. S prací, kterou závodní oddělení během zimy odvedlo, jsem velmi spokojen a nyní zbývá jen předvést náš pokrok na trati,“ uzavřel Viňales.

Zdroj: Aprilia, motogp.com