Aprilia dnes v Portimão představila svůj tým

Aprilia si pro svou týmovou prezentaci zvolila Portimão, kde se zítra a pozítří bude konat oficiální předsezónní test třídy MotoGP.

Co se týče jezdeckého složení, to zůstává stejné jako loni. U týmu pokračují Aleix Espargaro i Maverick Viñales. Testovacím jezdcem bude i letos Lorenzo Savadori.

„To, že jsem u Aprilie tak dlouho, na mě vytváří určitý tlak, protože vím, jak důležité jsou pro tuto společnost výsledky,“ přiznal během týmové prezentace Aleix Espargaro. „Zároveň mi ale vyspělost a dobrá znalost lidí, se kterými pracuji, dodávají klid. Sezóna 2023 začne s mnoha neznámými. Nový formát se sobotním sprintem bude vyžadovat od jezdců ještě větší přípravu, ale skutečný dopad této změny zatím nikdo nedokáže pořádně posoudit. Připravil jsem se maximálně a jsem si jistý, že se letos opět budeme dobře bavit,“ dodal zkušený Španěl.

„V roce 2022 jsem se hodně naučil o Aprilii, celém svém týmu, ale také o sobě,“ sdělil Maverick Viñales. „V nové sezóně budeme moci uvést do praxe všechno, co jsme se dosud naučili. Nová RS-GP se mi okamžitě zalíbila. Zlepšila se v aspektech, jako je ovládání otevření plynu, což je zásadní pro můj jezdecký styl. Líbí se mi nový formát víkendu. Bude to zajímavé jak pro fanoušky, tak pro týmy, které budou mít možnost připravit se na nedělní závod díky sobotnímu sprintu. Už se nemůžu dočkat, až to všechno začne. Během přestávky jsem zregeneroval, ale teď už se chci zase vrátit na dráhu,“ uzavřel Viñales.

Foto: Aprilia Racing