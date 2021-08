Aprilia oficiálně potvrdila Viňalesův příchod

Před několika týdny Maverick Viňales oznámil, že se s Yamahou dohodli na předčasném ukončení smlouvy. Dle původní dohody totiž měl Viňales jezdit s Yamahou i v příštím roce. Nakonec se ovšem domluvili, že vzájemnou spolupráci ukončí už na konci této sezóny.

Od té doby, co Viňales ohlásil odchod od Yamahy, se hovoří o tom, že příští rok Španěl přestoupí k Aprilii. A nyní už je to oficiální. Yamaha potvrdila Viňalesův příchod. V roce 2022 tedy bude týmovým kolegou Aleixe Espargara. A nebude to poprvé, kdy budou Viňales a Espargaro v jednom týmu. Jezdili totiž spolu už u Suzuki.

„Jsme velmi rádi, že můžeme oznámit, že jsme podepsali smlouvu s Maverickem Viñalesem,“ řekl Massimo Rivola, generální ředitel Aprilia Racing. „Je to jezdec na velmi vysoké úrovni a jeden z nejčistších talentů v královské třídě. Náš projekt je nyní obohacen o hodnotu, kterou přináší Maverick, mistr světa, který má talent špičkového jezdce MotoGP . V době velkých změn, poté, co jsme na trať dostali zcela přepracovaný stroj a kompletně jsme konsolidovali ve skupině protagonistů, je nyní před námi změně statusu na tovární tým,“ pokračoval Rivola.

„Je nám ctí, že můžeme Viñalesovi zpřístupnit všechny naše nejlepší dovednosti spolu s nadšením a vášní. Jsem si jist, že stejně jako Aleix přijme tento projekt s velkým potenciálem. Příchod Mavericka rozhodně neznamená odchod Lorenza Savadoriho, protože ten bude i nadále nedílnou součástí rodiny Aprilia Racing,“ dodal Rivola.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.