Aprilia oficiálně představila svůj tým MotoGP pro rok 2024

Těsně před začátkem oficiálního testu MotoGP v Kataru se představil tým tovární Aprilie. Jezdecké složení italského týmu zůstává stejné jako v loňském roce. Za tým budou opět závodit Španělé Aleix Espargaro a Maverick Viñales. V roli testovacího jezdce pokračuje Lorenzo Savadori.

„To, jak se nám v posledních několika sezónách dařilo růst, je neuvěřitelné,“ prohlásil před zahájením nové sezóny Aleix Espargaro. „Jsem hrdý na to, že jsem součástí tohoto týmu, který jsem vždy bral jako svou druhou rodinu. V roce 2024 budeme muset udělat další krok vpřed. Minulý rok jsme nebyli dostatečně konzistentní na to, abychom vše dotáhli až do konce, přesto jsme však ukázali, že můžeme soutěžit s kýmkoli. Nebude to snadné, protože i když se to zdá neuvěřitelné, úroveň MotoGP stále stoupá. Cítím se připravený, fyzicky i psychicky a věřím v práci závodní divize Aprilie,“ dodal zkušený Španěl.

„Na konci roku 2023 jsme byli ve fázi růstu a v tomto trendu chci pokračovat,“ sdělil Maverick Viñales. „V týmu panuje skvělý pocit. Během zimní přestávky jsem hodně zapracoval na své přípravě a důvěřuji týmu Aprilia Racing. Pokud budeme v průběhu sezóny pokračovat v práci na našem technickém balíčku, výsledky se dostaví. První testy již prokázaly neuvěřitelně vysokou úroveň konkurence, a proto je tato výzva ještě zajímavější,“ řekl dále Viñales.

Zdroj a foto: Aprilia, motogp.com