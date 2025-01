Aprilia představila svůj tým, Martin má na kapotě jedničku

Dalším týmem, který už má za sebou letošní týmovou prezentaci, je Aprilia Racing. Italský tým má pro letošní rok kompletně novou jezdeckou dvojici. Aleix Espargaro, který byl dlouholetým členem týmu, se loni rozhodl ukončit kariéru závodního jezdce a Maverick Viñales přechází na KTM. Místo Espargara a Viñalese letos v sedlech Aprilií uvidíme Marca Bezzecchiho a úřadujícího šampiona, jímž je Španěl Jorge Martin. Pozice testovacího jezdce zůstává beze změny, v této funkci bude nadále pokračovat Lorenzo Savadori.

Aprilia RS-GP25 představuje důležitý vývoj pro projekt společnosti Aprilia Racing. Každý detail stroje byl přepracován s cílem dosáhnout co nejvyšší úrovně výkonu. Všechny oblasti motocyklu (od aerodynamiky přes podvozek až po elektroniku a motor V4) byly vylepšeny. Technické oddělení z Noale se pod vedením Fabiana Sterlacchiniho této nové výzvě postavilo, zůstalo věrné DNA značky a vyvinulo vysoce inovativní stroj.

„Vyhrát s Aprilií je nová výzva, z níž jsem velmi nadšený,“ sdělil v rámci týmové prezentace Jorge Martin. „Mé cíle jsou zcela jasné. Teď se musíme soustředit na to, abychom byli nejlepší verzí sebe sama - to platí pro Aprilii i pro mě osobně. Jsem na správném místě, kde mohu dokázat velké věci. Bude to vzrušující výzva, všichni jsme velmi odhodlaní být součástí tohoto týmu a myslím si, že je to pro mě ideální místo. Všichni jsme nadšeni, že společně zahajujeme novou sezónu,“ dodal úřadující šampion, na jehož novém stroji nyní můžeme vidět startovní číslo jedna.

„Jsem opravdu šťastný, že jsem se připojil k tomuto týmu a Aprilii jako takové,“ řekl Marco Bezzecchi. „Bude to fantastické a jsem opravdu rád, že mohu reprezentovat tak významnou značku. Stát se jezdcem továrního týmu mě naplňuje hrdostí. Nemůžu se dočkat, až vyjedu na trať, přidám plyn, budu tvrdě pracovat a pokusím se dosáhnout dobrých výsledků. Všichni jsme opravdu motivovaní, a to je něco, čeho si opravdu vážím. Jsem opravdu nadšený - uvidíme se v Sepangu na testu!“ dodal Ital.

Zdroj a foto: Aprilia