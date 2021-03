Aprilia v Kataru představila svůj tým

Aprilia Racing Team Grasini má za sebou oficiální týmovou prezentaci. Tým se představil na okruhu v Kataru, kde tento týden začíná testovací program jezdců královské kubatury.

Prezentace týmu byla přenášena online a začala vzpomínkou na nedávno zesnulého zakladatele a šéfa týmu – Fausta Gresiniho, který minulý měsíc podlehl následkům onemocnění Covid-19. Gresiniho jméno je spolu s obrázkem srdce umístěno na předním křídle motocyklů.

Na oficiální prezentaci byli přítomni Aleix Espargaro a Lorenzo Savadori, který nakonec dostal přednost před Bradley Smithem.

„Může se to zdát malicherné, ale na začátku nové sezóny jsem vždy emotivní,“ prozradil Aleix Espargaro. „Chystám se na začátek své páté sezóny s Aprilií, týmem, který se nyní stal mojí druhou rodinou. Opravdu se nemůžu dočkat, až spolu zase budeme pracovat. První kontakt s novou RS-GP byl pozitivní. Všichni přes zimu tvrdě pracovali, ale před námi je ještě dlouhá cesta. Čeká nás náročný šampionát, kde fyzická a duševní kondice bude muset být na špičkové úrovni. Jsem připravenější než kdy jindy,“ dodal Espargaro.

„Bylo by neslušné nepoděkovat Aprilii za tuto skvělou příležitost,“ sdělil při týmový prezentaci Savadori. „Vím, že se musím hodně učit. Je to náročná kategorie a pro mě je stále nová. Testy a závody v loňském roce mi daly šanci začít si budovat důvěru k motocyklu a k těmto pneumatikám, ale je to jen výchozí bod, rezervy pro zlepšování jsou opravdu velké. Pokusím se přeměnit bolest způsobenou odchodem Fausta, člověka, který ve mě velmi věřil, na pozitivní energii. Jeho odhodlání a věci, které mě naučil, mě budou provázet v této nové fázi mé kariéry,“ uzavřel Savadori.

Zdroj a foto: Gresini Racing, Aprilia Racing