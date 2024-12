Augusto Fernandez byl oficiálně potvrzen jako testovací jezdec Yamahy

O Fernandezově přestupu k testovacímu týmu Yamahy už se hovoří několik týdnů. Nyní je to oficiální. Společnosti Yamaha Motor Co., Ltd. a Yamaha Motor Racing v úterý 17. prosince 2024 potvrdily, že plánují spolupráci s Augustem Fernándezem. Šampion Moto2 z roku 2022 se v příštím roce připojí k Yamaha Factory Racing MotoGP Test Teamu, kde převezme roli oficiálního testovacího jezdce.

Augusto Fernández má za sebou dvě sezóny v MotoGP (2023 a 2024) a šest let v Moto2 (2017 až 2022 včetně). Počínaje shakedownovým testem MotoGP, který se bude konat v Sepangu od 31. ledna do 2. února 2025 zahájí Fernández svou novou testovací práci na YZR-M1. V dalším průběhu roku 2025 se zúčastní oficiálních testů IRTA, soukromých testů Yamahy a také nastoupí do několika závodů jako jezdec na divokou kartu.

„S potěšením potvrzuji, že se Augusto Fernández v roce 2025 připojují k Yamaze a bude působit v roli testovacího jezdce Yamaha Factory MotoGP,“ oznámil Lin Jarvis, výkonný ředitel společnosti Yamaha Motor Racing. „Vývoj motocyklu je pro Yamahu prioritou, protože se snažíme o to, abychom se vrátili na vítěznou cestu co nejdříve. Podepsali jsme smlouvu s Augustem, který se tak stane naším druhým testovacím jezdcem spolu s Calem Crutchlowem. Cal bohužel nebyl schopen splnit všechny své testovací povinnosti v roce 2024, takže jsme potřebovali získat druhého jezdce, který nám pomůže s dokončením všech podstatných věcí,“ pokračoval Jarvis.

„Věříme, že Augusto bude vhodný jak pro testovací tým Yamaha Factory Racing MotoGP, tak pro motocykl YZR-M1. Augusto je mladý a rychlý. Může tedy testovat po boku Cala a naučit se speciální metody, které potřebuje znát testovací jezdec na plný úvazek. Naše aktuální výkonnostní pořadí nám umožňuje plně využít maximální limity pro testovací program. Kromě testů plánujeme, že se zúčastníme až šesti závodů na divokou kartu. Augusto bude také náhradním jezdcem pro případ, že by se některý z jezdců týmu Monster Energy Yamaha MotoGP nebo Prima Pramac Yamaha MotoGP nemohl zúčastnit závodu během roku 2025. Řada jezdeckých příležitostí by měla Augustovi umožnit udržet si závodní rychlost, zatímco bude pokračovat v intenzivních testovacích povinnostech. Augusto s námi již začal spolupracovat mimo trať a jeho první opravdová testovací účast bude na shakedownovém testu v Sepangu na konci ledna 2025. Mezitím pozorně sledujeme Calův zlepšující se fyzický stav. Doufáme, že se Cal po letošních problémech s paží bude moci co nejdříve vrátit ke svým testovacím povinnostem,“ uzavřel Jarvis.

„Jsem velmi šťastný a nadšený, že se mohu připojit k Yamaze jako testovací jezdec pro rok 2025,“ sdělil Fernandez. „Je pro mě obrovskou ctí, že mohu být součástí rodiny Yamaha. Chci tedy poděkovat všem, kteří mi to umožnili. V tomto úžasném novém projektu udělám maximum pro to, abych pomohl Yamaze vrátit se tam, kde si zaslouží být. Už se nemůžu dočkat, až zahájíme naši společnou cestu!“ dodal Španěl.

Zdroj a foto: Yamaha