Bagnaia bude pokračovat s Ducati minimálně do konce roku 2026

Dvojnásobný šampion MotoGP Francesco Bagnaia prodloužil smlouvu s Ducati. Zůstane minimálně do konce roku 2026.

Sezóna 2024 ještě nezačala, ale už se řeší smlouvy na další sezóny. Ducati dnes oficiálně oznámila, že Francesco „Pecco“ Bagnaia bude u týmu Ducati Lenovo pokračovat minimálně do konce sezóny 2026. Ital je se značkou Ducati spojen od svého vstupu do královské kubatury. V letech 2019 a 2020 závodil za tým Pramac Racing. Od roku 2021 je součástí továrního týmu Ducati Lenovo. V roce 2021 se stal vicemistrem a v letech 2022 a 2023 se radoval ze zisku mistrovského titulu.

„Jsem velmi šťastný, že mohu pokračovat s tímto týmem snů,“ sdělil Bagnaia při příležitosti oznámení podpisu nové smlouvy. „Nosit tyto barvy je pro mě čest. Je to fantastické a naplňuje mě to hrdostí. Společně s mým týmem a všemi lidmi z Ducati Corse jsme dokázali neuvěřitelné věci a v těchto třech následujících letech (včetně roku 2024) budeme i nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom dosáhli dalších úspěchů. Jsem velmi šťastný a připravený začít sezónu za pár dní v Kataru,“ dodal úřadující šampion.

„Pecco je pro Ducati skutečně dokonalým jezdcem,“ pravil Claudio Domenicali, šéf Ducati Motor Holding. „Představuje dle nás ty nejlepší hodnoty: styl, eleganci a výkon. A nejen, že je rychlý, odhodlaný a houževnatý na trati, ale také se vyznačuje svou elegancí a chováním. Mám velkou radost z tohoto prodloužení spolupráce a jsem si jistý, že i fanoušci Ducati po celém světě z toho budou nadšení,“ řekl dále Domenicali.

„Jsme nesmírně rádi, že Bagnaia s námi bude i v letech 2025 a 2026,“ sdělil Luigi Dall’Igna, generální manažer Ducati Corse. „Společně se nám podařilo napsat důležitou stránku v historii motocyklismu: Pecco byl prvním Italem, který vyhrál titul mistra světa v MotoGP™ na italském motocyklu, konkrétně na naší Desmosedici GP. Společně jsme vybojovali titul, který nám 15 let chyběl a loni jsme si to zopakovali. Bagnaia je dvojnásobným mistrem světa a nejednou dokázal, že si více než zaslouží číslo 1, které nosí na kapotáži svého motocyklu. Kromě těchto výsledků nadále ukazuje, že je v dokonalé harmonii se svým motocyklem a týmem. Ze všech těchto důvodů je pro nás přirozené, že chceme pokračovat společně. Už se nemůžeme dočkat, až společně zahájíme tuto novou kapitolu. Věříme, že budeme schopni dosáhnout skvělých výsledků,“ uzavřel Dall’Igna.

Zdroj a foto: Ducati