Bagnaia ovládl Závod Šampionů v Misanu

Jezdci MotoGP teď sice mají letní přestávku, nicméně někteří si zazávodili i během přestávky. V rámci World Ducati Week 2022 se o víkendu v Misanu konal závod Lenovo Race of Champions. Do závodu nastoupili jezdci Ducati z různých šampionátů – například i z MotoGP.

Celkem patnáct jezdců sedlalo stroj Ducati Panigale V4 a pět jezdců jelo na Panigale V2. V kategorii Panigale 4 startoval do závodu jako první Francesco Bagnaia, který následně zajel nejrychlejší kolo závodu a nakonec si dojel pro vítězství. Na druhém místě skončil Luca Marini a jako třetí dojel Marco Bezzecchi. Kategorii V2 vyhrál Federico Caricasulo, jenž aktuálně jezdí v týmu Althea Racing závody Supersportů.

„Dnes odpoledne jsem si opravdu užil spoustu legrace,“ pravil po závodě Bagnaia. „To, že jsem mohl soutěžit před všemi Ducatisty, bylo vzrušující a motivovalo mě to k tomu, abych do toho dal maximum a abych jim mohl nabídnout jedinečnou show. Výhra člověku samozřejmě vždy přináší velkou radost! Bylo to skvělé a děkuji všem fanouškům za jejich vřelost a vášeň!" dodal Ital.

Zdroj a foto: Ducati