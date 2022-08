Bastianini se příští rok stane jezdcem tovární Ducati

Ducati dnes oficiálně oznámila, že Jacka Millera, který odchází ke KTM, příští rok nahradí Enea Bastianini. Tým dlouho váhal mezi Bastianinim a Jorge Martinem. Nakonec se rozhodli pro Bastianiniho, který se letos už třikrát dostal na stupínek nejvyšší. Prodloužení smlouvy s Bagnaiou již tým oznámil před několika měsíci. V továrním týmu italské značky tedy příští rok budou jezdit dva Italové.

Jorge Martin tím pádem zůstane u týmu Pramac Racing, kde bude i nadále kolegou Johanna Zarca. „Nebyla to jednoduchá volba. Enea a Jorge jsou oba velmi rychlí a mladí jezdci,“ sdělil Gigi Dall’Igna a zároveň dodal, že Martin bude mít k dispozici stejný materiál a technickou podporu jako Bastianini u továrního týmu.

„Jsem nadšený, že od příštího roku budu moci oblékat barvy oficiálního týmu Ducati,“ prohlásil Bastianini. „Byl to můj sen a teď se mi splnil. Za ty dva roky v MotoGP jsem se toho hodně naučil a věřím, že se budu nadále zlepšovat,“ pokračoval Ital. „Chtěl bych poděkovat Claudiovi, Gigimu, Paolovi a Davidemu za to, že mi důvěřují a že mi dali tuto neuvěřitelnou příležitost. Dále bych chtěl poděkovat také Nadie a celému týmu Gresini za velkou podporu, které se mi od nich dostalo během této úžasné společné sezóny. Než se s totálním nasazením a správným týmovým duchem pustím do svého nového dobrodružství v roli továrního jezdce Ducati, pokusím se uzavřít tento ročník co nejlepším způsobem,“ uzavřel Bastianini.

Zdroj: Ducati, foto: Václav Duška Jr.