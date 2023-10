Bezzecchi si při tréninku zlomil klíční kost

Italský gpone.com včera informoval o tom, že Marco Bezzecchi měl při tréninku na Rossiho Ranči v Tavullii nehodu, při níž si zlomil pravou klíční kost. Bezzecchiho tým dnes zprávu potvrdil. Dle stručné informace, kterou Mooney VR46 Racing zveřejnil na sociálních sítích, už má Ital za sebou úspěšnou operaci a okamžitě se pustí do rehabilitace, aby byl co nejdříve v pořádku. Během příštích 48 hodin se rozhodne o tom, kdy se jezdec vrátí do sedla svého stroje.

Marco Bezzecchi je aktuálně na třetím místě průběžného pořadí šampionátu. Na vedoucího Bagnaiu ztrácí 54 bodů a za druhým Martinem zaostává o 51 bodů. Čtvrtý Binder je za Bezzecchim o 64 bodů. Do konce sezóny zbývá jen šest závodních víkendů. Už za pár dnů jezdce čeká Velká cena Indonésie a po ní budou v těsném sledu následovat další dva závody. Zranění je tedy pro Bezzecchiho hodně nepříjemnou ránou, která může ukončit i jeho teoretické šance na zisk titulu.

Zdroj: gpone.com, Mooney VR46 Racing, foto: Mooney VR46 Racing