Bezzecchi zůstává u Rossiho týmu Mooney VR46 Racing

Ital Marco Bezzecchi je po polovině letošní sezóny třetím mužem průběžného pořadí šampionátu. A ačkoliv měl i jiné možnosti, nakonec se rozhodl zůstat u Rossiho týmu Mooney VR46 Racing. Tým, který bude i v příštím roce pokračovat se stroji Ducati, již oficiálně potvrdil, že Marco Bezzecchi podepsal smlouvu na rok 2024.

„Jsem opravdu rád, že mohu potvrdit, že v roce 2024 budu pokračovat s tímto týmem,“ sdělil Bezzecchi prostřednictvím oficiálního prohlášení týmu Mooney VR46 Racing. „Tento tým byl a je pro mou kariéru klíčový. Přišel jsem k nim v roce 2020 v Moto2, pak jsme se v roce 2022 spolu posunuli do MotoGP a letos zatím máme neuvěřitelnou sezónu,“ pokračoval Ital.

„Momentálně bojujeme o první trojku v šampionátu. S Lucou (Marinim) usilujeme o titul mezi týmy a jsem si jistý, že každý v týmu udělá maximum pro to, abychom těchto cílů dosáhli. Děkuji Valemu (Valentino Rossi), Ucciovi (Alessio Salucci) a Pablovi (Pablo Nieto), dále také děkuji VR46 Riders Academy a všem, kteří nám to umožnili. Zůstat ve Valeho týmu je velká motivace a zároveň jsem na to hrdý,“ dodal Bezzecchi.

Zdroj a foto: Mooney VR46 Racing Team