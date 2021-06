Binder prodloužil smlouvu s KTM až do konce roku 2024

Jihoafričan Brad Binder, který je bývalým mistrem světa třídy Moto3, nyní jede svou druhou sezónu v kategorii MotoGP. Pro KTM jezdil i v nižších třídách a do MotoGP vstoupil také s KTM. Hned ve svém třetím závodě v královské kubatuře (loni v Brně) dokázal zvítězit, což zároveň bylo první vítězství pro KTM v MotoGP. Kromě vítězství dokázal Binder loni získat i titul pro nováčka roku.

V letošním roce mu po šesti závodech zatím patří osmé místo v průběžném hodnocení šampionátu. V závodě byl letos zatím nejlépe pátý (v Portugalsku a v Itálii). Minulý víkend v Mugellu navíc zajel historicky nejvyšší maximální rychlost, když mu na rovince naměřili 362,4 kilometrů za hodinu.

Nyní se Binder s KTM domluvil na prodloužení smlouvy. Prodlužuje se rovnou o dva roky, takže Jihoafričan s týmem zůstane minimálně do konce roku 2024.

„Jsem opravdu velmi šťastný, že jsem podepsal smlouvu s KTM na další tři sezóny,“ prohlásil Binder při příležitosti podpisu nové smlouvy. „Společně tak budeme už deset let. Je neuvěřitelné, že jsme spolu tak dlouho a vždy jsme měli dobré vztahy. Jsem velmi rád v barvách KTM, takže jsem opravdu spokojený, že jsem podepsal tak dlouhodobý kontrakt. Je skvělé mít takovou důvěru a podporu ze strany této společnosti. Je to pro mě pocta. Od nynějška se můžeme soustředit na to, jak se dostat co nejvíce vpřed. Už nejsme moc daleko a bylo by velmi hezké toho společně dosáhnout. Bude vzrušující sledovat, co přinese několik příštích let,“ dodal Jihoafričan.

Zdroj: Press KTM, foto: Václav Duška Jr.