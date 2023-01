Brad Binder a Jack Miller se předvedli se svými letošními stroji

Ve čtvrtek 26. ledna proběhla oficiální prezentace týmu Red Bull KTM Factory Racing. Brad Binder je součástí týmu už od svého vstupu do MotoGP – tedy od roku 2020. Jack Miller přechází od Ducati, nicméně zkušenosti s KTM už má z nejslabší kubatury.

„Zimní přestávka už se mi zdá být dlouhá,“ přiznal na prezentaci Brad Binder. „Jsem tedy více než nadšený, že už se brzy zase vrátím na trať. Bude to můj čtvrtý rok v královské třídě a cítím, že naše zatím nejlepší šance, že něčeho opravdu dosáhneme, bude v roce 2023. Jsme připraveni, vyražme tedy do Sepangu a uvidíme, co nám ty první dny přinesou,“ řekl dále Binder.

„Mám dobrý pocit,“ sdělil Jack Miller při příležitosti týmové prezentace. „Když jsem zase v rodině KTM, vše začíná být zase takové skutečné. Přemýšlel jsem o tomto okamžiku docela dlouho. Konečně vidím barvy roku 2023, sebe v kombinéze a veškerou přípravu na nadcházející sezónu. Je úžasné být zpátky tady v KTM a potkat se tu se všemi; je to taková malá ochutnávka, než se pustíme do akce v Malajsii,“ uzavřel Australan.

Zdroj a foto: KTM