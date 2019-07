Brad Binder příští rok přestoupí do MotoGP

Jihoafričan Brad Binder je aktuálně jezdcem třídy Moto2 u týmu Ajo a po zisku dvou po sobě jdoucích umístění na stupních vítězů je nyní osmým jezdcem průběžného pořadí. V letošním roce (zatím) ještě nezvítězil, ale loni již v Moto2 dokázal vybojovat tři vítězství. Sedm výher má na svém kontě z dob svého působení v kategorii Moto3 – všech těchto sedm výher je z roku 2016, v němž se Binder stal šampionem nejslabší kubatury.

Příští rok se tento jihoafrický jezdec posune do kategorie nejvyšší. KTM dnes potvrdila, že Binder bude v roce 2020 jezdit pro tým Red Bull KTM Tech3. Binderovým týmovým kolegou bude Miguel Oliveira, který už letos u týmu jezdí.

Binder pro motogp.com k podpisu smlouvy sdělil: „Je to neuvěřitelný pocit, že už příští rok budu jezdit v MotoGP. Chtěl bych poděkovat KTM za důvěru a za to, že mě vzali do královské kubatury. Nějací jihoafričtí jezdci už v kategorii 500 ccm byli, ale ne v posledních čtyřiceti letech. Je to tedy pro mě velká čest a věřím, že jednou pro svou zemi získám velké výsledky.“

Co se týče staro-nového týmového kolegy Oliveiry, řekl Binder: „Mám velmi dobrý vztah s Miguelem. Myslím, že tohle bude už čtvrtý rok, kdy budeme týmovými kolegy. Hodně mi pomohl, když jsem přišel do Moto2 a on tam byl už o rok dřív. Podobně to bude i teď v MotoGP.“

Vyjádřil se i ohledně svých cílů pro příští rok: „Mým cílem je rychle se učit a co nejdříve se přizpůsobit nové kategorii. Samozřejmě doufám, že mi to půjde dobře, ale všichni jsou tam velmi konkurenceschopní a vyrovnaní. Určitě tedy budu potřebovat nějaký čas na adaptaci, ale jsem přesvědčen, že budu odvádět dobrou práci.“

Zdroj: motogp.com, foto: KTM