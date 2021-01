Bradl nebo Dovi jako možná náhrada za zraněného Márqueze?

Marc Márquez si loni v červenci zlomil pažní kost. Hned pár dní po operaci se vrátil na motocykl a tvrdě trénoval, aby byl co nejdříve zase ve formě. Destička, která fixovala jezdcovu zlomenou kost, ovšem tuto zátěž nevydržela, takže Márquez musel záhy na druhou operaci. Původní fixační destička byla nahrazena novou. Zlomená kost ovšem nesrůstala tak, jak by měla. Márquez tedy v prosinci musel absolvovat třetí operaci. Při třetím zákroku byla zjištěna přítomnost infekce v kosti. Jezdec tedy dostal speciální antibiotika.

Od poslední operace se Márquezův stav dle slov lékařů vyvíjí uspokojivě. Španěl už se pomalu začíná vracet k tréninku. Před pád dny sdílel na sociálních sítích fotku z tréninku na rotopedu. Přesný termín Márquezova návratu na dráhu zatím zůstává nejistý. Je ovšem poměrně dost nepravděpodobné, že by byl připraven na první závod roku, který se jede už koncem března v Kataru.

Loni Márqueze nahrazoval testovací jezdec Hondy – Stefan Bradl. Zda tomu tak bude v případě potřeby i letos, zatím nebylo stoprocentně potvrzeno. Od konce loňské sezóny se navíc hodně hovoří i o možnosti, že by Márqueze v úvodu letošní sezóny mohl nahradit Andrea Dovizioso.

Dovi loni v létě oznámil, že s koncem roku 2020 skončí i jeho spolupráce s Ducati. Od té doby se objevilo několik spekulací o Doviho možném angažmá. V létě se hovořilo o možnosti Doviho přestupu ke KTM, ale nestalo se tak. Poté se spekulovalo o přestupu k Petronasu, ale ani k tomu nedošlo.

Spekulace o tom, že by Dovi mohl u týmu Repsol Honda v úvodních závodech roku 2021 nahradit zraněného Márqueze, už se objevují po několik týdnů. Dle slov Santiho Hernandeze z týmu Repsol Honda by ovšem logičtější volbou bylo, aby Márqueze opět nahradil Bradl.

V rozhovoru pro Motorsport.com totiž Santi Hernandez odpovídal na otázky týkající se možného angažmá Bradla nebo Doviziosa v úvodu letošního roku a při té příležitosti sdělil: „Bylo by mnohem smysluplnější, kdyby byl náhradníkem Bradl, protože ten má s motocyklem lepší cit, pochopil věci, které se se strojem dějí v závodech a které lze pochopit jen při Grand Prix; má rychlost a je testovacím jezdcem, který zkouší různé věci, aby vylepšil motorku. Kdo lepší než on by tedy měl nahradit Marca?“

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr., Graeme Brown