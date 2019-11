Bratři Márquezovi oslavovali v Cerveře své tituly

V případě Marca Márqueze už je to vlastně takovou tradicí, že na konci sezóny ve svém rodném městě oslavuje titul. Letos už takto oslavoval poosmé. Tentokrát pro něj ovšem byla oslava ještě lepší než obvykle, protože slavil společně se svým bratrem Alexem, který už si před několika dny v Malajsii zajistil titul v Moto2 pro letošní rok.

Není to však poprvé, kdy bratři Márquezovi oslavují titul společně. V roce 2014 slavil Marc titul v MotoGP a Alex v Moto3. V tuto chvíli už mají bratři Márquezovi dohromady deset titulů (dva má Alex a osm Marc).

„Vždy je moc hezké oslavovat titul v Cerverě , ale letos mě to obzvláště potěšilo, protože jsem oslavoval společně se svým bratrem,“ sdělil Marc Márquez během oslavy. „Už mám osm světových titulů, což je něco velmi cenného, takže se to musí náležitě oslavit. Rok 2019 byl mým nejlepším rokem v MotoGP a celkově v mé sportovní kariéře; zkrátka perfektní sezóna, kterou bude velmi těžké zopakovat,“ řekl dále Marc.

„Přesto všechno se příští rok pokusíme navázat stejným způsobem a se stejným cílem, abychom se opět stali šampióny. Vítězství člověku dodá energii, ale já se s tím nespokojím, naopak chci víc a víc. Do všeho, co dělám, dávám sto procent, a to je právě to, co mě dovedlo k tomu, že tady další rok oslavuji titul společně se svou rodinou, přáteli a hlavně všemi fanoušky,“ dodal osminásobný šampion.

Zdroj a foto: Box Repsol