Brivio byl jmenován do funkce šéfa týmu Trackhouse Racing

Tým Trackhouse Racing je novým týmem kategorie MotoGP. Převzal místo po týmu RNF Racing, který se na konci loňské sezóny dostal do potíží. V sedle strojů nového týmu uvidíme Miguela Oliveiru a Raula Fernandeze. Šéfem týmu bude Davide Brivio.

Ital Davide Brivio má s prací v prostředí MotoGP bohaté zkušenosti. Už pracoval pro Yamahu a pak také pro Suzuki. Poté, co Joan Mir v roce 2020 získal se Suzuki mistrovský titul, odešel Brivio do prostředí formule 1. Nyní se opět vrací do MotoGP. U týmu Trackhouse Racing bude Brivio spolupracovat s Wilco Zeelenbergem, s nímž se zná z dob svého působení u Yamahy.

„Všechno se to odehrálo velmi rychle během posledních dní, kdy mě Justin (Justin Marks, majitel týmu) požádal, abych pomohl týmu Trackhouse v MotoGP,“ prozradil Davide Brivio. „Je moc vzrušující být hned od začátku součástí tohoto nového projektu a opravdu se těším na to, až Trackhouse více poznám a uvidíme, co můžeme do MotoGP přinést z úspěšné vize a zkušeností, které má tato společnost v jiných sportech. Nyní zbývá jen jeden další test. Už tedy téměř nastal čas jít zase závodit. Pokusíme se si to co nejvíce užít a budeme se také snažit maximálně podpořit naše dva talentované jezdce Miguela a Raula,“ dodal zkušený Ital.

Zdroj a foto: Trackouse Racing