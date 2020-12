Brno s Grand Prix v roce 2021 nepočítá

Grand Prix České republiky v posledních pěti letech pořádal Spolek města a kraje. Dle původní dohody měla smlouva končit letos. Vzhledem k pandemii koronaviru se letošní ročník musel jet bez diváků. Spolek se tedy s Dornou domluvil, že nad rámec původní smlouvy bude uspořádán závod v roce 2021, který už by se měl jet s diváky.

Nicméně Dorna si kladla podmínku, že do příštího roku musí dojít k opravě dráhy a některých únikových zón, jinak se závod nepojede. Odhadovaná částka za opravu je zhruba 100 miliónů korun. Dle smlouvy mezi Automotodromem a Spolkem by částku za opravu měl v případě, že opravu žádá Dorna, uhradit právě pořádající Spolek.

Vzhledem k aktuální složité situaci spojené s pandemií koronaviru ovšem nemůže město Brno a ani Jihomoravský kraj výše uvedenou částku k opravě okruhu poskytnout. Spolek tedy žádal o příspěvek od Ministerstva pro místní rozvoj, to ovšem odmítlo příspěvek poskytnout.

Co se týče jednání o případném pořádání dalších ročníků, tak ta dlouhodobě váznou na požadavku příliš vysokého zalistovacího poplatku. Dorna totiž na roky 2022 až 2026 požaduje poplatek ve výši kolem 240 miliónů korun ročně. Z materiálů předložených Zastupitelstvu města Brna tedy vyplývá, že realizace závodů MotoGP by v Brně v letech 2022 až 2026 byla možná pouze za předpokladu, že by ze strany společnosti Dorna Sports, S.L., došlo k výraznému snížení zalistovacího poplatku nebo pokud by došlo k zásadně většímu zapojení finančních prostředků z úrovně státu.

Další velký krok k tomu, že se závody v Brně už opravdu nepojedou, tento týden učinili zastupitelé města Brna, kteří odhlasovali, že se závod příští rok nepojede. Podobné hlasování pak ještě čeká zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Hlasovat se bude 17. 12. 2020.

Zdroj: brno.cz, foto: Václav Duška Jr.