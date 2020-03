Bude-li to nutné, pojede se klidně i o Vánocích

O tomto víkendu se v Kataru pojedou první závody letošní sezóny. Tentokrát se to ovšem bude muset obejít bez jezdců MotoGP. Závodit budou jen jezdci slabších kubatur, kteří už jsou v Kataru od minulého týdne, protože tam testovali. Závod MotoGP musel být zrušen, protože pro mnohé členy týmů by nebylo možné se do Kataru dostat. Kvůli šířícímu se koronaviru totiž v Kataru začalo platit, že cestující z některých zemí budou moci vstoupit do Kataru až po dlouhé karanténě. Výše uvedené omezení platí například pro Itálii, ze které pochází mnoho členů týmů i jezdců, proto tedy nakonec padlo rozhodnutí závod MotoGP v Kataru zrušit.

Nyní je jisté i to, že se v březnu nepojede ani v Thajsku, protože tamní vláda zakázala akce, na nichž se shromažďuje velké množství lidí. První závod MotoGP by se tedy měl jet až 5. dubna v Austinu, ale ani to zatím není stoprocentně jisté, protože situace ohledně koronaviru se průběžně mění. Co platí teď, může být za měsíc jinak.

Thajský závod se nakonec podařilo přesunout na začátek října. Co se týče závodu královské kubatury v Kataru, ten je (zatím) zcela zrušen, náhradní termín nemá a aktuálně to ani nevypadá jako příliš pravděpodobné, že by se náhradní termín našel. Pokud by se ovšem například koncem sezóny nějaká možnost objevila, bude se tím Dorna zabývat. Carmelo Ezpeleta na včerejší tiskové konferenci v Kataru prohlásil, že Dorna, FIM a IRTA udělají maximum pro to, aby bylo možné odjet co největší počet závodů. Minimum pro to, aby bylo možné odjet šampionát, je třináct závodů. Dorna ovšem chce odjet co nejvíce.

Vzhledem k tomu, že nyní mnohé země přistupují k zákazům akcí, na nichž se shromažďuje velký počet lidí, nevylučuje Dorna ani možnost, že by se závody odjely bez diváků.

„Jsme připraveni na jakoukoliv možnost. V nejhorším případě, když bude nutné hodně závodů odsunout, klidně můžeme jet i o Vánocích v zemích, kde je v té době teplo. Každopádně naší povinností je pořádat závody, a této povinnosti dostojíme. Klidně i za cenu toho, že bychom museli odložit slavnostní ceremoniál FIM v závěru sezóny. Nejdůležitější je uspořádat závody,“ sdělil Ezpeleta.



Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.