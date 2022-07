Budoucnost Velké ceny Finska je v ohrožení

Velká cena Finska se měla vrátit do kalendáře MotoGP už v roce 2020, ale tehdy byl závod zrušen kvůli probíhající pandemii nemoci Covid-19. Z téhož důvodu byla Velká cena vyřazena z kalendáře i v roce 2021. Letos se měla GP Finska konat ve dnech 8. až 10. července, ale ani tentokrát to nevyšlo. Oficiálním důvodem letošního zrušení byla aktuální politická situace spojená s invazí Ruska na Ukrajinu. Nicméně již delší dobu kolují zvěsti, že okruh KymiRing není zcela dokončen a že majitelé okruhu mají velké finanční potíže.

Dle informací serveru Speedweek.com není na okruhu vyasfaltován paddock, příjezdové cesty ani pruh pro sanitku. To vše by bylo nutné dokončit do 20. září letošního roku, aby mohla být Velká cena Finska zařazena do kalendáře pro rok 2023. Nicméně k tomu už téměř jistě nedojde.

Finský deník Iltalehti totiž před časem informoval, že KymiRing míří do konkurzu. Riku Rönnholm, generální ředitel okruhu, se ovšem k této informaci nechtěl podrobněji vyjadřovat. Okruh v tuto chvíli dluží miliónové částky stavebním společnostem, jež se na stavbě okruhu podílely. Kolik vstupenek se prodalo na závod, který se měl jet dnes, a zda držitelé těchto vstupenek dostanou své peníze zpět, zatím zůstává otázkou. Celková výše dluhu by dle informací Iltalehti měla být minimálně ve výši 24,65 milionu eur.

Zdroj: Speedweek.com, Iltalehti, foto: motogp.com