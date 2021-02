Byl to nejtěžší týden mého života, řekl Quartararo o nákaze Covidem

Fabio Quartararo tento týden prostřednictvím sociálních sítí oznámil, že se v prosinci potýkal s Covidem-19. O den později pak ještě zahraničním médiím přiznal, že rozhodně neměl lehký průběh nemoci.

Nakažený jezdec si tehdy pronajal apartmán, kde trávil karanténu, aby nenakazil své příbuzné. „Unavovalo mě i to, že jsem si musel vařit, neměl jsem na to sílu,“ prozradil mladý jezdec. „Bylo neuvěřitelné pozorovat sílu tohoto viru. Byl to nejtěžší týden mého života. Byl jsem jen v posteli nebo na gauči,“ sdělil dále.

Dle svých slov se Quartararo během sezóny udržoval v izolaci, s nikým se příliš nevídal, protože se bál, aby se během sezóny nenakazil. Po posledním závodě roku už se trochu uvolnil a rovnou chytil koronavirus. A jak sám řekl, ani to, že je mladý vrcholový sportovec, jej neochránilo před nepříjemným průběhem nemoci.

„Znám spoustu jezdců z Formule 1 nebo z jiných sportů, kteří to měli,“ řekl. „Někteří byli bez příznaků, ale jiní, jako třeba já, byli zasaženi opravdu hodně silně,“ pokračoval. „Nejtěžší bylo vrátit se zpět do formy. Trvalo to docela dlouho. Trochu jsem se bál, když jsem znovu začínal sportovat. Trvalo mi to něco přes měsíc, takže jsem opravdu šťastný, že už jsem zase stoprocentně fit a že budu moci začít sezónu ve skvělé kondici,“ uzavřel mladý Francouz.

Zdroj: france24.com, foto: Václav Duška Jr.