Carlos Tatay si při pádu v Portimão zranil páteř

Španělský jezdec Carlos Tatay měl při závodě Mistrovství Evropy Moto2 v Portimão velmi těžký pád. Tatay během závodu, který se konal v neděli 2. července 2023, dostal při nájezdu do první zatáčky highsider a následně se svým strojem vletěl do bariéry. Závod byl zastaven červenými vlajkami a jezdec byl převezen do nemocnice.

Dle informací týmu SAG Racing, pro nějž nyní Tatay závodí, podstoupil jezdec v Portugalsku urgentní operaci. Španělská média následně přinesla další informace: Tatay má vážně zraněnou páteř (několik poškozených obratlů), ale jeho život naštěstí není v ohrožení.

Carlos Tatay se poprvé objevil v závodech MS silničních motocyklů třídy Moto3 v roce 2019. V letech 2020 až 2022 byl pravidelným účastníkem světového šampionátu. Letos se přesunul do Mistrovství Evropy a během června se objevil ve dvou závodech Mistrovství světa kategorie Moto2, kde nahradil zraněného Roryho Skinnera.

