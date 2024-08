Chantra od příštího roku nahradí Nakagamiho u týmu LCR Honda v MotoGP

Somkiat Chantra se příští rok přesune do MotoGP. Bude závodit za tým LCR Honda. Takaaki Nakagami ukončí kariéru závodního jezdce MotoGP a přesune se do testovacího týmu Hondy.

Tým LCR Honda dnes oficiálně potvrdil, že Takaaki Nakagami na konci letošní sezóny ukončí kariéru závodního jezdce MotoGP a přesune se do testovacího týmu Hondy. Následně tým ohlásil příchod nového jezdce, který v roce 2025 Nakagamiho nahradí. Bude jím Somkiat Chantra z Thajska. Chantra se tak stane prvním thajským závodníkem v královské kubatuře.

„Jsem nadšený, že se mohu připojit k týmu LCR,“ řekl Chantra při příležitosti podpisu smlouvy. „Jít do MotoGP™ byl vždy můj sen a nakonec si ho splním. Chci poděkovat všem sponzorům a lidem, kteří mě podporovali od začátku mé kariéry. Do příští sezóny si nesu odhodlání učit se, vydat ze sebe to nejlepší a užít si toto nové dobrodružství. Bude to těžké, ale udělám, co budu moci,“ dodal Chantra.

„Nejprve bych rád poděkoval Takaakimu Nakagamimu za jeho mimořádné odhodlání, které ukazoval během posledních sedmi sezón MotoGP™ a přejeme mu to nejlepší v jeho další kapitole s Hondou,“ sdělil Lucio Cecchinello, šéf týmu LCR Honda. „A co se týče budoucnosti, společně s HRC věříme, že nastal čas přivítat velký asijský talent, jakým je Somkiat Chantra, protože si myslíme, že si zaslouží dostat příležitost k závodění v nejvyšší kategorii. Během let v Moto2™ prokázal svůj potenciál a své schopnosti růst a stát se silným jezdcem v MotoGP™. Honda mu dá to nejlepší, co má k dispozici, aby jej podpořila ve všech fázích tohoto nového projektu,“ řekl dále Cecchinello.

Zdroj a foto: motogp.com