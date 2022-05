Valentino Rossi na konci roku 2021 ukončil svou kariéru jezdce MotoGP, následně byl uveden do Síně slávy a oficiálně se tak stal Legendou MotoGP. A nyní, během právě skončeného závodního víkendu v Mugellu, bylo Rossiho číslo 46 oficiálně vyřazeno z MotoGP. Další jezdci už tedy nebudou moci s číslem 46 startovat.

Rossi byl o tomto víkendu přítomen v Mugellu, kde se mimo jiné konal i slavnostní ceremoniál spojený právě s vyřazením čísla 46. Rossi při této příležitosti sdělil: „Je to taková směs pocitů, na jedné straně je smutné, že jsem skončil a že také číslo 46 bylo vyřazeno z MotoGP. Na druhou stranu je to i skvělý pocit, protože to byl dlouhý příběh a nezapomenutelná kariéra plná skvělých okamžiků, takže jsem na to velmi hrdý.“

„Od prvního roku jsem vždy závodil s číslem 46. 46 pro mě znamená hodně, protože to bylo číslo Graziana, mého otce, když skončil druhý v šampionátu 250cc. Jsem šťastný, protože to pro mě není jen číslo,“ pokračoval Rossi.

„Itálie je stále na špici v MotoGP, zvláště v tuto chvíli, protože i motocykly Aprilia a Ducati jsou velmi silné, a máme zde spoustu italských jezdců, máme Bastianiniho, který vyhrál spoustu závodů, také je zde hodně jezdců z naší akademie, Pecco je velmi silný, ale tento víkend jsou rychlí i Luca a Bezz, máme také Morbidelliho, máme i mladé italské jezdce, kteří jsou velmi silní, takže si myslím, že ohledně budoucnosti můžu být klidný,“ hovořil Rossi dále.

Zdroj a foto: motogp.com