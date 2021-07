Crutchlow nahradí zraněného Morbidelliho v příštích třech závodech

Franco Morbidelli si před závodem v Assenu zranil koleno a musel na operaci. Kvůli zranění už vynechal Velkou cenu Nizozemska. A nyní je už jisté i to, že bude muset vynechat ještě tři další závody, které se pojedou v srpnu - konkrétně GP Štýrska, GP Rakouska a GP Velké Británie.

Morbidelliho tým Petronas Yamaha SRT oficiálně oznámil, že ve všech třech výše zmíněných závodech Morbidelliho nahradí Cal Crutchlow, který je nyní testovacím jezdcem Yamahy.

„Je skvělé být letos zase s Yamahou jako oficiální testovací jezdec a mít možnost nastoupit do závodu, když je potřeba. Těším se na ty tři závody, které pojedu s PETRONAS Yamaha SRT. Bohužel to tedy není za nejlepších okolností. Přeji Francovi brzké uzdravení a doufám, že se po operaci vrátí silný. Jsem si jist, že to tak bude, protože poslední dva roky jezdil fantasticky,“ sdělil Crutchlow.

„Myslím, že je těžké stanovit cíle pro tyto tři závody a bude to spíše o porozumění motocyklu, protože letos mám omezené dny, kdy můžu být na motocyklu. Dobrá věc bude, že mohu porovnat motocykly a měl bych být schopen shromáždit hodně dat pro Yamahu,“ pokračoval britský jezdec.

„Těším se na seznámení s týmem v Rakousku, i když pro mě tam budou i nějaké známé tváře, protože Wilco Zeelenberg byl mým týmovým manažerem v Supersportu v roce 2009 a před několika lety jsem závodil proti Johanu Stigefeltovi, takže to bude radost být zase s nimi,“ dodal Crutchlow.

Zdroj: sepangracingteam.com, foto: Lukasz Swiderek, Václav Duška Jr.