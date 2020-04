Další změny v kalendáři: Odkládají se i GP Itálie a GP Katalánska

Postupně dochází k odkládání dalších a dalších závodů. Letos se zatím jel jen závod Moto3 a Moto2 v Kataru. Katarský závod MotoGP musel být zrušen. Závody v Thajsku, Texasu a Argentině byly přeloženy na podzimní termíny. Závody ve španělském Jerezu a francouzském Le Mans se odkládají na neurčito a stejný osud nyní potkal i Grand Prix Itálie a Katalánska.

GP Itálie se měla jet ve dnech 29. až 31. května a termín GP Katalánska byl stanoven na 5. až 7. června. Nyní je již jisté, že ani jeden z těchto závodů se v původním termínu nepojede. Vzhledem k tomu, že se situace zatím stále vyvíjí a není jasné, kdy bude možné sezónu zahájit, nebyl stanoven náhradní termín pro tyto závody.

Upravený kalendář bude zveřejněn, jakmile to bude možné. Prvním závodem MotoGP letošního roku by tedy teoreticky mohl být závod v Německu, který se má jet 21. června, ale ani to není vůbec jisté. Je dost pravděpodobné, že letošní sezóna bude čítat mnohem méně závodů, než byl původní plán a dokonce ani nelze vyloučit možnost, že se letošní sezóna nepojede vůbec. Možnost, že by se letos vůbec nezávodilo, připustil přímo Carmelo Ezpeleta v rozhovoru pro La Razón.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.