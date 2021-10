Darryn Binder přeskočí z Moto3 rovnou do MotoGP

Darryn Binder aktuálně jezdí v kategorii Moto3 v barvách Petronasu a o jeho možném přestupu do MotoGP se už několik týdnů hovoří. Nyní je to oficiální. Yamaha dnes vydala prohlášení, v němž potvrzuje, že Darryn Binder bude od příštího roku jezdcem jejich satelitního týmu a stane se tak Doviziosovým týmovým kolegou. Binder zatím podepsal smlouvu na příští rok s možností prodloužení o další rok.

Petronas, jak již bylo před časem oznámeno, na konci letošního roku opustí MS silničních motocyklů. Od příštího roku ponese tým satelitní Yamahy název RNF MotoGP Team.

Přestup z nejslabší kubatury rovnou do královské třídy není úplně běžný. Naposledy to byl Jack Miller, který začátkem roku 2015 přestoupil do MotoGP přímo z Moto3. A shodou okolností byl rok 2015 rokem, kdy se v MS silničních motocyklů poprvé objevil Darryn Binder.

„Jsem za tuto příležitost nesmírně vděčný, protože mým celoživotním snem bylo závodit ve třídě MotoGP,“ prozradil Darryn Binder při příležitosti podpisu nové smlouvy. „Rozhodně jsem nečekal, že skočím z Moto3 rovnou do královské třídy, ale myslím, že jsem na tuto výzvu připraven a jsem ochoten tvrdě pracovat,“ pokračoval třiadvacetiletý Jihoafričan.

„Mým cílem na začátku bude jen vkročit do královské kubatury a naučit se toho co nejvíce, abych byl během své nováčkovské sezóny stále silnější a silnější. Chtěl bych poděkovat Yamaze a týmu RNF MotoGP za vše, co udělali pro to, aby tohle všechno bylo možné, a také děkuji všem, kteří se podíleli na dosažení tohoto cíle. Teď jen čekám na to, až budu moci na konci této sezóny poprvé usednout na Yamahu YZR-M1,“ dodal mladší z bratrů Binderových.

Zdroj: motogp.com, foto: Václav Duška Jr.