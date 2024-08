Di Giannantonio zůstane na Ducati u Rossiho týmu

Fabio di Giannantonio bude jezdit na Ducati Rossiho týmu i v příštích dvou letech. K dispozici bude mít nejnovější specifikaci stroje Ducati. Informaci dnes potvrdila společnost Ducati Corse.

„Jsem hrdý na to, že jsem měl možnost podepsat tuto smlouvu, má to pro mě velký význam,“ sdělil di Giannantonio prostřednictvím tiskové zprávy. „Minimálně po dobu příštích dvou let budu součástí rodiny Ducati a budu pokračovat v týmu VR46 Racing. To představuje milník a významný výchozí bod pro můj sportovní růst. S podporou Ducati a oficiální motorkou můžeme pokračovat v růstu a společně dosahovat skvělých věcí. Chci poděkovat Ducati za důvěru, Claudiovi, Gigi, Maurovi a týmu VR46 Racing Team, kteří ve mě loni v těžké chvíli věřili. Velké poděkování patří také Valentinovi, Ucciovi, Pablovi, všem členům týmu, protože bez nich by celá tato cesta nikdy nebyla možná,“ dodal Ital.

Luigi Dall'Igna (generální ředitel Ducati Corse) k podpisu smlouvy s di Giannantoniem řekl: „Jsme rádi, že Fabio Di Giannantonio bude v příštích dvou letech mezi našimi jezdci Ducati. Diggia vždy projevoval velkou důvěru v náš projekt a díky své oddanosti a talentu v MotoGP stabilně roste. Jsme přesvědčeni, že spolu s VR46 Racing Team a díky oficiální GP Desmosedici bude mít ještě více příležitostí naplno rozvinout svůj potenciál. Fabio, vítáme tě oficiálně v rodině Ducati!

Di Giannantoniovým týmovým kolegou by měl být Franco Morbidelli, který bude sedlat o rok starší stroj. Fermin Aldeguer by tím pádem měl zamířit do Gresiniho týmu.

Zdroj a foto: Ducati