MotoGP: Márquez zůstává králem Sachsenringu a navyšuje vedení v šampionátu

Do německého závodu královské kubatury se jako první vydával Marc Márquez, který v Německu startuje z pole position už podesáté (včetně nižších tříd) a (do dnešního dne)zde už devětkrát zvítězil (také včetně nižších tříd).

Oproti včerejšku a pátku došlo na Sachsenringu k výrazné změně počasí. Ráno dokonce pršelo a warm up se jel na osychající trati. Před závodem už nepršelo, jelo se tedy na suchu a déšť se neočekával, ale teploty zůstávaly hodně nízko.

Po startu se brzy ujal vedení Marc Márquez, přestože start mu nevyšel úplně ideálně. Na druhé místo se dostal Viňales a na třetí Miller. Millera ovšem brzy v čele vystřídal Rins. Zraněný Quartararo se po startu propadl o několik pozic a následně upadl. Jezdec naštěstí odešel po svých. Pro mladého Francouze to byl teprve druhý pád od přestupu do MotoGP a první přímo v závodě – poprvé upadl v tréninku v Katalánsku. Nedlouho po Quartarararovi skončil na zemi i další z nováčků - Oliveira. Portugalec se dokázal vrátit zpět do závodu. A pádům bohužel nebyl konec. Na zemi skončil také Johann Zarco – i on je v pořádku.

Sedmadvacet kol před koncem pokračoval ve vedení „král Sachsenringu“ Márquez. Viňales byl druhý a Rins třetí, ale následně si Rins a Viňales prohodili pozice.

Márquez držel první pozici i v době, kdy do konce zbývalo dvaadvacet kol. Osamoceně na druhém místě kroužil Rins. Následoval Viňales. Velmi blízko Viňalese už byl Crutchlow. Výlet mimo trať absolvoval Bagnaia. Posun vpřed oproti startovní pozici zaznamenal Dovi, který startoval jako třináctý a dvacet kol před závěrem už byl šestý.

V době, kdy do konce zbývalo osmnáct kol, vedl Márquez s náskokem přes 2,6 s. Rins zůstával druhý, ale trochu se mu přiblížili Viňales s Crutchlowem. Nejlepším jezdcem na Ducati byl v této chvíli Miller na páté pozici. Až za ním byli Dovi a Petrucci s tím, že Petrucci byl nyní šestý a Dovi sedmý.

Ani v polovině závodu se nic neměnilo na první pozici. V první pětce ovšem ke změně došlo. Petrucci se dostal před Millera na páté místo a jen o malou chvíli se Miller propadl až na sedmé místo za Doviho.

Třináct kol před cílem měl Márquez náskok v čele přes tři vteřiny. Rins zůstával osamoceně na druhé pozici. Viňales držel třetí příčku a Crutchlow čtvrtou. Velká skupina jezdců pak bojovala o páté místo, Brzy se z toho ovšem stal boj o čtvrté místo, protože z druhého místa upadl Alex Rins. Pro Španěla to je druhý pád v závodě v řadě za sebou. Před týdnem v Assenu upadl z vedení a nyní na Sachsenringu havaroval z druhé pozice.

Vpřed se posouval Rinsův kolega Mir. Devět kol před koncem byl pátý před Dovim. Crutchlow se snažil útočit na druhé místo Mavericka Viňalese, ale (zatím) se mu nedařilo Španěla předjet.

Na prvních třech místech se pak nic neměnilo ani v dalších kolech. Márquez vedl, Viňales byl druhý a Crutchlow v těsném závěsu za Viňalesem. O čtvrté místo se nadále bojovalo ve velké skupině. Mir se propadl za Doviho a Millera na sedmé místo. Petrucci sice dlouho držel čtvrté místo, ale čtyři kola před koncem se před něj dostal Dovi. Tím ovšem bojům nebyl konec. Jezdci Ducati se i nadále přetahovali o čtvrté místo a přidal se k nim i Miller.

V předposledním kole upadl Aleix Espargaro. Jezdec odešel po svých. Abraham se dostal na patnácté místo.

Do posledního kola vjel jako první Márquez. A až relativně daleko za ním bojovali Viňales s Crutchlowem.

Marc Márquez si dojel pro desáté vítězství v Německu a zůstává králem Sachsenringu. Viňales dorazil do cíle jako druhý. Na podium se dostal i Crutchlow, který se před německým závodním víkendem zranil na kole.

Petrucci v závěru překonal Doviho a dojel čtvrtý. Dovi je pátý. Dále se umístil Miller. Nejlepším nováčkem je Joan Mir na sedmé pozici. Osmý dojel Rossi a devátý Morbidelli. Desítku uzavřel Stefan Bradl, který nahrazoval zraněného Lorenza. Abraham si dojel pro jeden bod.

Další body se budou rozdávat až za měsíc v Brně.

GP Německa - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Marc MARQUEZ Honda 160,6 41'08,276 2 Maverick VINALES Yamaha 160,3 4,587 3 Cal CRUTCHLOW Honda 160,1 7,741 4 Danilo PETRUCCI Ducati 159,5 16,577 5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 159,5 16,669 6 Jack MILLER Ducati 159,5 16,836 7 Joan MIR Suzuki 159,5 17,156 8 Valentino ROSSI Yamaha 159,3 19,11 9 Franco MORBIDELLI Yamaha 159,2 20,634 10 Stefan BRADL Honda 159,1 22,708 11 Tito RABAT Ducati 158,9 26,345 12 Pol ESPARGARO KTM 158,9 26,574 13 Andrea IANNONE Aprilia 158,5 32,753 14 Takaaki NAKAGAMI Honda 158,5 32,925 15 Karel ABRAHAM Ducati 158,1 37,934 16 Hafizh SYAHRIN KTM 157,9 41,615 17 Francesco BAGNAIA Ducati 157 56,189 18 Miguel OLIVEIRA KTM 156,9 57,377 Neklasifikováni Aleix ESPARGARO Aprilia 159,4 2 kola Alex RINS Suzuki 160,9 12 kol Johann ZARCO KTM 155,6 28 kol Fabio QUARTARARO Yamaha 155,4 29 kol

Foto: Box Repsol