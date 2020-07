MotoGP: Quartararo pokračuje na vítězné vlně, tři Yamahy na podiu

Přesně před týdnem se jel závod v Jerezu a dnes se opět jede na stejné trati, ale za ještě vyšších teplot než minule. Teplota vzduchu se dnes pohybuje kolem 37°C. Stejně jako minulý týden startoval do závodu z první pozice Fabio Quartararo. Do závodu nakonec nenastoupil Marc Márquez, který si před týdnem zlomil pažní kost. Úřadující šampion sice včera zkusil jet, ale nakonec se rozhodl, že nebude podstupovat příliš velké riziko a do závodu raději nenastoupí.

Zajímavostí dnešního startovního roštu je, že jezdci satelitních týmů v kvalifikaci porazili jezdce továrních týmů – s Yamahou zajel nejlépe Quartararo, s Ducati Bagnaia, s Hondou Nakagami a s KTM Oliveira.

Po startu se vedení ujal Quartararo. Za něj se zařadili Viňales a Rossi. O něco později se Viňales pokusil předjet Quartarara, ale nepovedl se mu to, byl široký a klesl až za Rossiho.

Hned v úvodu upal Oliveira pravděpodobně po kontaktu s jiným jezdci. Oliveirovi se po nehodě moc nechtělo vstávat, ale nakonec to vypadá, že je v pořádku. O chvíli později se vrátil do boxů na skútru.

Quartararo mezitím navyšoval svůj náskok v čele. Rossi za sebou držel Viňalese. Těsně za Viňalesem byl Miller. První pětku uzavíral Bagnaia, ale nebyl v nejtěsnějším kontaktu s jezdci před sebou. Postupem času se ovšem Bagnaia dokázal přitáhnout.

Dovi se po nepodařené kvalifikaci posouval vpřed. Jednadvacet kol před koncem se posunul na deváté místo před Petrucciho.

Devatenáct kol před závěrem upadl Iker Lecuona. Jezdec vypadal po nehodě v pořádku.

V této době nadále vedl Quartararo a velmi navyšoval vedení před dvojicí továrních Yamah. Rossi dokázal trochu poodjet Viňalesovi. Viňales sice držel třetí místo, ale Miller a Bagnaia jezdili těsně za ním. Daleko za Bagnaiou nebyl ani Morbidelli na šesté pozici.

Sedmnáct kol před cílem skončil na zemi Aleix Espargaro.

O dvě kola později došlo ke změně na třetí pozici. Před Viňalese se dostali Bagnaia, Miller i Morbidelli. Miller ovšem následně upadl ze čtvrté pozice. Naštěstí však zůstal v pořádku.

A pádům bohužel nebyl konec. Na zemi skončil i Petrucci. I on odešel po svých.

Bagnaia nabral velké tempo a předjel i Rossiho, čímž se posunul na druhé místo. Quartararo byl ovšem daleko vpředu.

V době, kdy do cíle zbývalo dvanáct kol, vedl Quartararo o 4,5 sekundy před Bagnaiou. Rossi byl třetí, ale těsně za sebou měl Morbidelliho. Na zemi skončil Binder. Pád to byl dost nepříjemný, ale jezdec dokázal odejít po svých.

Devět kol před koncem Morbidelliho postihl nějaký technický problém. Jezdec, který v té době bojoval o podium, musel svou Yamahu odstavit a odstoupit ze závodu. V té době zamířil do boxů Cal Crutchlow, ale následně se zase vrátil.

Quartararo pokračoval v čele s komfortním náskokem i v době, kdy do cíle zbývalo osm kol. Bagnaia se držel na druhém místě. Rossi zůstával třetí, ale Viňales nabral rychlost a začal na Rossiho útočit.

Sedm kol před závěrem se z Bagnaiova stroje začalo kouřit, ale jezdec ještě nějakou dobu pokračoval v jízdě. Pak teprve svůj stroj odstavil. Jezdec byl extrémně nešťastný, protože první podium v MotoGP už bylo hodně blízko. Na prvních třech místech tak jely tři Yamahy. Quartararo daleko vpředu a za ním bojovali Rossi a Viňales. Nijak daleko od boje o podium ovšem nebyli ani Nakagami a Mir. V závodě už pokračovalo jen třináct jezdců.

Čtyři kola před cílem měl Quartararo v čele náskok téměř 8 vteřin před továrními Yamahami. V předposledním kole se pak Viňalesovi podařilo předjet Rossiho a dostat se tak na druhé místo.

Quartararo najel do posledního kola jako první s komfortním náskokem. Mladého jezdce už pak nic nezastavilo a dojel si pro druhé vítězství v řadě. Quartararo se tak stal druhým nejmladším jezdcem, který dokázal v MotoGP vyjet dvě vítězství v řadě (rekord v tomto ohledu stále drží Marc Márquez).Na druhý stupínek podia dnes vystoupil Viňales a po delší době se na podium vrátil Rossi. Nakagami skončil těsně pod podiem. Páté místo obsadil Mir. Dále se umístili Dovi a Pol Espargaro. Z nováčků dopadl nejlépe Alex Márquez, který dojel osmý. Deváté místo si vyjel Zarco. Desítku uzavřel zraněný Alex Rins.

Další závod se pojede za dva týdny, ale kvůli současné pandemii koronaviru, to tentokrát bohužel bude bez diváků. Jako vedoucí muž šampionátu do Brna přijede Fabio Quartararo.

GP Andalusie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 160,3 41'22,666 2 Maverick VINALES Yamaha 160 4,495 3 Valentino ROSSI Yamaha 159,9 5,546 4 Takaaki NAKAGAMI Honda 159,9 6,113 5 Joan MIR Suzuki 159,8 7,693 6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 159,5 12,554 7 Pol ESPARGARO KTM 159,2 17,488 8 Alex MARQUEZ Honda 159 19,357 9 Johann ZARCO Ducati 158,8 23,523 10 Alex RINS Suzuki 158,6 27,091 11 Tito RABAT Ducati 158,1 33,628 12 Bradley SMITH Aprilia 158 36,306 13 Cal CRUTCHLOW Honda 151,1 1 kolo Neklasifikováni Francesco BAGNAIA Ducati 160,1 6 kol Franco MORBIDELLI Yamaha 159,9 9 kol Brad BINDER KTM 158,1 13 kol Danilo PETRUCCI Ducati 159,2 14 kol Jack MILLER Ducati 159,6 15 kol Aleix ESPARGARO Aprilia 158,5 17 kol Iker LECUONA KTM 156,7 20 kol Miguel OLIVEIRA KTM 0 kol

Foto: Lukasz Swiderek