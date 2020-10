MotoGP: Osmým vítězem se stává Rins, Mir se posouvá do čela šampionátu

Fabio Quartararo v pátek před prvním tréninkem málem spadl ze schodů, v závěru prvního tréninku pak upadl ze svého motocyklu a narazil si pravý bok. V sobotním dopoledním tréninku pak skončil znovu na zemi a narazil si pro změnu levý bok. Následně zamířil do zdravotního střediska na okruhu s tím, že si nebyl jistý, zda vůbec bude moci nastoupit do odpoledního programu. Vyšetření naštěstí vyloučila vážnější zranění a jezdec odešel ze zdravotního střediska o berli. Jen o něco málo později si pak navzdory tomu všemu vyjel pole position. Pro mladého Francouze to je jeho desátá pole position v MotoGP a zároveň čtvrtá v letošním roce.

Do dnešního závodu nenastoupí Valentino Rossi, protože má koronavirus. Místo zkušeného Itala nebyl povolán žádný náhradní jezdec a nastane se tak ani v příštím závodě, který se pojede už za týden taktéž na okruhu MotorLand Aragon. Po oznámení Rossiho nemoci se objevovaly spekulace o tom, že by Rossiho v Aragonii mohl nahradit Jorge Lorenzo, ale Yamaha to vyvrátila.

Na dráze nadále chybí Marc Márquez, který si v červenci v Jerezu zlomil pažní kost. Stejně jako v předchozích závodech jej i nyní v Aragonii nahrazuje Stefan Bradl.

Vzhledem k absenci Rossiho a Márqueze není na startu dnešního závodu ani jeden šampion královské kubatury.

Aragonský závod královské kubatury byl vypsán na třiadvacet kol. Z první řady do něj vyráželi Quartararo, Viňales a Crutchlow.

Po startu se na první místo posunul Viňales. Quartararo se zařadil na druhou příčku. Crutchlow startující z pole position se propadl o několik pozic, dokonce až mimo první desítku. Morbidelli si polepšil na třetí místo. Rins se posunul na čtvrtou příčku. První pětku uzavíral Miller. Ještě během prvního kola se Morbidelli pokusil zaútočit na Quartarara, ale ten se nenechal. Viňales v čele mezitím trochu poodjížděl.

O dvě kola později se pak před Morbidelliho na třetí místo posunul Rins. Quartararo zůstával druhý a Viňales vedl. Na zemi skončil Bagnaia, který ovšem nebyl na předních pozicích. Jezdec odešel po svých.

Dvacet kol před koncem vedl Viňales zhruba o půl vteřiny před druhým Quartararem. Rins na třetí pozici byl prakticky nalepen na zadním kole Quartarara. V první pětce dále byli i Morbidelli a Mir. Vpřed se prodíral Alex Márquez, který byl po startu z jedenáctého místa v této chvíli sedmý.

O něco později se pak Rins dostal na druhé místo před Quartarara. Viňales pokračoval ve vedení. Alex Márquez se pokoušel útočit na šestého Millera a povedlo se mu to. Rins mezitím stahoval Viňalesův náskok a trochu ujížděl Quartararovi. Francouz si naopak musel dávat pozor na svého týmového kolegu Morbidelliho.

Rins vedoucího Viňalese poměrně rychle dohnal a začal na něj útočit. Rozestupy v první pětce byly i v době, kdy do konce zbývalo sedmnáct kol, relativně malé. Morbidelli a Mir byli těsně za Quartararem, ale následně se před něj oba dostali. Mir se rovnou posunul na třetí pozici a Morbidelli zůstal čtvrtý, Quartararo tedy klesl na páté místo. Rins byl sice stále těsně za Viňalesem, ale nemohl se dostat před něj.

V dalším kole se Rins dostal do vedení. Viňales klesl na druhé místo. Třetí byl Mir, čtvrtý Morbidelli a pátý už byl Alex Márquez, který právě překonal Quartarara.

Čtrnáct kol před závěrem vedl Rins, Viňales zůstával druhý a Mir třetí. Alex Márquez předjel Morbidelliho a posunul se na čtvrté místo. K šestému Quartararovi se přibližoval Nakagami. O kolo později už byl Nakagami před Quartararem. A v té době už se na Quartarara chystal i Miller. Těsně za Millerem byli Dovi a Crutchlow.

Dvanáct kol před závěrem se nic neměnilo na prvních čtyřech místech, ale Alex Márquez byl velmi rychlý a dost se přibližoval Mirovi. Quartararo mezitím ztrácel další pozice. Klesl až za Doviho na deváté místo.

Mir, Viňales a Márquez spolu v další fázi dost bojovali. Mir se dostal na druhé místo před Viňalese a následně Viňales klesl i za Márqueze. Během krátké chvíle se tak Viňales ocitl mimo provizorní podium a navíc pak ani nestačil tempu jezdců Suzuki a ani Alexe Márqueze. Quartararo byl nadále ve velkých potížích. V jednu chvíli byl i lehce mimo dráhu a klesl až mimo bodované pozice.

Osm kol před závěrem stále vedl Rins, ale Mir a Márquez už byli těsně za ním. Viňales byl čtvrtý, Dovi sedmý a Quartararo, který do Aragonie přijel jako vedoucí muž, jezdil v této chvíli až na sedmnácté pozici.

Šest kol před cílem se na druhé místo před Mira posunul Alex Márquez. Vedoucí Rins neměl nijak velký náskok v čele a Márquez byl v této fázi dost rychlý a Rinsovi se dost přibližoval. Mir naopak trochu ztrácel.

Tři kola před koncem stále vedl Rins, ale Márquez na něj útočil. Mir situaci pozoroval už trochu zpovzdálí. Situace se každopádně vyvíjela tak, že ať už vyhraje kdokoliv z jezdců aktuálně jedoucích na předních místech, bude to osmý vítěz letošního roku.

Alex Márquez chyboval a ztratil bezprostřední kontakt s Rinsem. Do posledního kola najel jako první Rins. Márquez se mu ovšem znovu přiblížil. Mir zůstával třetí. Viňales byl čtvrtý a Mirovi se docela dost přibližoval.

Do konce závodu už se ovšem nic nezměnilo. Alex Rins si dojel pro výhru. Alex Márquez dorazil do cíle jako druhý. Joan Mir skončil na třetí příčce a ujal se vedení v šampionátu, aniž by vyhrál nějaký závod. Quartararo nebodoval a klesl tak na druhé místo v šampionátu. Na Mira nyní ztrácí šest bodů.

Čtvrtý dnes skončil Viňales. První pětku uzavřel Nakagami. Následovali Morbidelli, Dovi a Crutchlow. Miller a Zarco doplnili první desítku.

Další body se budou rozdávat už za týden. Opět se pojede na okruhu MotorLand Aragon.

GP Aragonie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Alex RINS Suzuki 167,1 41'54,391 2 Alex MARQUEZ Honda 167,1 0,263 3 Joan MIR Suzuki 167 2,644 4 Maverick VINALES Yamaha 166,9 2,88 5 Takaaki NAKAGAMI Honda 166,8 4,57 6 Franco MORBIDELLI Yamaha 166,8 4,756 7 Andrea DOVIZIOSO Ducati 166,6 8,639 8 Cal CRUTCHLOW Honda 166,5 8,913 9 Jack MILLER Ducati 166,5 9,39 10 Johann ZARCO Ducati 166,5 9,617 11 Brad BINDER KTM 166,3 13,2 12 Pol ESPARGARO KTM 166,2 13,689 13 Aleix ESPARGARO Aprilia 166,2 14,598 14 Iker LECUONA KTM 166,1 15,291 15 Danilo PETRUCCI Ducati 166,1 15,941 16 Miguel OLIVEIRA KTM 165,9 18,284 17 Stefan BRADL Honda 165,8 20,136 18 Fabio QUARTARARO Yamaha 165,7 21,498 19 Bradley SMITH Aprilia 165,5 25,3 20 Tito RABAT Ducati 165,5 25,558 Neklasifikováni Francesco BAGNAIA Ducati 162 21 kol

Foto: Václav Duška Jr.